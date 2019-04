Día de la Tierra: ¿Sabes calcular tu huella ecológica?

Ciertas actividades cotidianas dejan consecuencias en el cambio climático de las que probablemente no seamos del todo conscientes. Este 22 de abril se celebra el ' Día Mundial de la Tierra ' y desde Europa FM explicamos qué es la huella ecológica para que exista más conciencia climática y podamos vivir en un planeta más sano.

Seguro que alguna vez has escuchado algo así como que "los actos de una persona no pueden cambiar todo el planeta", pero esta afirmación no es del todo correcta. Los actos individuales ayudan mucho al planeta, y que cada uno sea responsable con el medio ambiente favorece más que las políticas medioambientales.

Según WWF, la Huella Ecológica es la medida del impacto de las actividades humanas sobre la naturaleza, representada por la superficie necesaria para producir los recursos y absorber los impactos de dicha actividad. Según un estudio de la asociación, los países con más Huella Ecológica total son China, EEUU e India, mientras que los que tienen una Huella Ecológica superior per capita son Luxemburgo, Australia y EEUU.

¿Cuánta energía consumes en casa?, ¿qué transportes utilizas?, ¿cuánta agua gastas?, ¿reciclas?. Estas son algunas de las preguntas que debes hacerte para aproximarte a tu huella y saber si es muy perjudicial para el medio ambiente.

👉 CALCULA TU HUELLA ECOLÓGICA

En la web tuhuellaecologica.org, una iniciativa de la diputación foral de Bizkaia, te ayudan a calcular tu huella ecológica y, además, y te indican los puntos que puedes modificar, guiándote paso a paso para que cambies tus hábitos más perjudiciales para el medio ambiente. ¿Cada cuánto comes productos de origen animal?, ¿cada cuánto cambias de móvil?, ¿cuánta basura produces?.

👉 COMPROMISO EUROPA FM

Desde Europa FM reforzamos cada año nuestro compromiso con el medio ambiente, organizando campañas de concienciación dentro del marco #RespiraEuropaFM. Así, hemos vivido el Otoño Ecológico, con el que tratábamos de animar a nuestros oyentes a dejar de lado el coche para optar por medios de transporte más ecológicos y saludables; y estamos trabajando en la iniciativa #PrimaveraSinPlásticos, que busca modificar los hábitos diarios para adoptar otros más sostenibles para el medio ambiente.

Superdestacado - Primavera Sin Plásticos / europafm.com

👉 DÍA DE LA TIERRA

Cada 22 de abril se celebra el Día de la Tierra o el Día Internacional de la Madre Tierra, para concienciar sobre la importancia de preservar nuestro ecosistema, poniendo un foco especial en la contaminación y la sobreexplotación de recursos. Y Google no ha querido desaprovechar la ocasión para acercarnos a través de un doodle muy didáctico, a algunas de las especies más singulares del planeta.