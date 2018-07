Diez enfermedades que te puede transmitir tu mascota

1. La fiebre de los conejos

Uno de las docenas de conejos silvestres que habitan en la isla / protenorageha en Flickr bajo licencia CC

La tularemia es una enfermedad que se desarrolla a partir de la bacteria Francisella tularensis, una bacteria que se trasmite al hombre a través del contacto con conejos, roedores y topillos. Estos animales la contraen por culpa de las garrapatas o el consumo de agua y /o comida contaminada.

2. Leishmaniasis, la picadura más peligrosa

Dos perros dándose un baño / Instagram

Para el flebotomo, un mosquito que habita en vertederos, alcantarillas y lugares insalubres, sus víctimas favoritas son los perros, a los que le chupa la sangre y les transmite la conocida leishmaniasis o leishmaniosis. Esta enfermedad puede ser muy peligrosa para los humanos con defensas bajas y pacientes que ya sufran otra enfermedad, como sida o tuberculosis. En los casos más graves pueden inflamarse tanto el hígado como el bazo y las complicaciones pueden ser mortales.

3. Embarazadas: Cuidado con los gatos y el toxoplasma

Embarazada y gato / -

Durante los meses de gestación, las embarazadas deben tener especial cuidado con los gatos por la toxoplasmosis, una enfermedad que puede provocar abortos y malformaciones. Estas graves consecuencias solo se producen cuando el toxoplasma gondii atraviesa la placenta e infecta al feto. Esto sucede al tocar las heces del animal enfermo.

Por eso mismo, cuando haya un gato en casa, la mujer embarazada deberá delegar en la tarea de limpiar el arenero y algún familiar deberá de hacerse cargo, utilizando siempre guantes deshechables y lavándose las manos a posteriori.

4. Los pájaros también son portadores

Una especie de loro / Agencias

La bacteria Chlamydophilia psittaci se oculta en los excrementos de los pájaros, incluyendo loros y periquitos, las aves más comunes como mascota. Suelen tenerlo las aves importadas y afecta sobre todo a los empleados de tiendas de animales, además de los trabajadores de plantas de procesado de carne y ave. Sus síntomas son como los de cualquier gripe y con el debido tratamiento antibiótico no tiene porqué tener consecuencias mayores.

5. Los arañazos de los gatos

Gatos en su arenero / Agencias

Los gatos que no siguen unas pautas higiénicas pueden tener en sus uñas la bacteria Bartonella henselae, un germen que causa ampollas, fatiga y dolor de cabeza, además de la inflamación de los ganglios linfáticos cerca del foco de infección. En principio, la enfermedad del arañazo no es grave y suele remitir sin tratamiento médico. Si no, hay que tomar un antibiótico. Para prevenirla, es importante cortar con regularidad las uñas del animal y desinfectar rápidamente cualquier herida del minino.

6. La tenia

Perros callejeros / Agencias

El parásito que provoca a tenia se aloja en el intestino del can adulto y si pasa al humano puede formar quistes de gran tamaño en el hígado y pulmón. Para prevenirla, es conveniente desparasitar al animal cada 45 días y evitar que coma vísceras crudas.

7. La campylobacter, la más común

Granja El Barraco / antena3.com

Cada año se registran en España 48 contagios por cada 100.000 habitantes. Su contagio se produce por el contacto directo con las heces de las aves, perros, gatos, conejos, anfibios y roedores. Por eso, para limpiar las jaulas de estos animales, es importante utilizar guantes siempre. Las aves son las que más portan este microbio, por eso se recomienda no utilizar el cuchillo con el que se corta el pollo para otros alimentos, porque pueden contaminarse. Los síntomas son fiebre, dolor abdominal, diarrea y calambres.

8. Sarna

Cinco consejos para alimentar a tu perro de forma correcta / Agencias

Algunos de los ácaros que afectan a los animales pueden contagiar a los humanos y ahí es cuando surge la sarna, un picor sin cura específico que se limita a la zona de contacto. Es fácil que ese arácnido anide en toallas o sábanas. Por eso, si hay algún perro enfermo, deberá estar aislado hasta que se recupere.

9. Garrapatas

El Congreso aprueba la prohibición de cortar la cola a los perros / Agencias

La picadura de las garrapatas genera, además de fiebre y vómitos, erupciones cutáneas. Pocas veces tiene consecuencias neurógicas o cardíacas graves.

10. Quistes

Río contaminado / Agencias

En general, todos los lugares que no cuentan con los mínimos de higiene, son perfectos para que aparezca la giardiasis, un protozoo que está considerado también una enfermedad de transmisión sexual. Aparece en forma de quistes y surge, además del contacto con animales enfermos, por beber agua contaminada.