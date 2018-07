Estas 8 cosas podrían estar saboteando tu vida sexual

1. La ansiedad

Según recoge El Sextante, esta sería la primera causa de pérdida de apetito sexual, ya que al parecer son muchos los estudios que lo relacionan con la disfunción sexual, especialmente en los casos crónicos. Todo el mundo ha sentido ansiedad alguna vez, pero las mujeres son el doble de propensas a padecer esta enfermedad mental. Es más, algunos medicamentos contra la ansiedad reducen la libido. Existen diferentes tratamientos médicos para superar esta afección. A veces es suficiente con un simple cambio de hábitos, por ejemplo, practicar deporte y mindfulness.

2. La dieta

Lo que comemos influye en los niveles de estrógenos y testosterona y altera la producción de espermatozoide, por lo que es perfectamente capaz de arruinar tu vida sexual, como recoge El Sextante. La buena noticia es que la comida también puede influir para justamente lo contrario, es decir, para aumentar el deseo. A evitar, los excesos con: los productos con grasas trans, la sal, la soja y el azúcar. Algunos de los mejores alimentos para incrementar la libido: fresas, aguacate, almendras y sandía, entre otros.

Comer fruta ayuda a la dieta / Pixabay

3. Fumar

Muchos estudios relacionan este hábito con problemas sexuales, como la disfunción eréctil, ya que el tabaco es un vasoconstrictor, por lo que afecta negativamente a la circulación de la sangre. También perjudica al sistema reproductivo, ya que debilita a los espermatozoides y eso dificulta la fecundación. La merma de oxígeno en los pulmones te hace resistir menos en la cama. Al reducir los niveles de testosterona, también merma el deseo sexual.

4. El alcohol en exceso

Aunque tengas la sensación a veces de que el cubata es más bien un afrodisiaco, es justamente lo contrario, es un depresor, según nos cuenta Marta Villalba para El Sextante: “Probablemente tú mismo has experimentado que cuando te pasas con las copas, pierdes sensibilidad y la capacidad para alcanzar el orgasmo. Algunos hombres son incapaces de tener una erección después de beber más de la cuenta. En las mujeres, dificulta la lubricación. En este apartado, también podrían incluirse otro tipo de drogas, que son igual de nocivas para tu salud (o incluso más) que el alcohol.”, concluye.

Una mujer ante un vaso con alcohol / Archivo

5. Complejos corporales

Si no aceptas tu cuerpo, la autocrítica puede hacer estragos en la libido. Esa negatividad, además, no influye solo en tu estado de ánimo, también en cómo te ven los demás. Si piensas en positivo, no solo te vas a sentir mejor cuando te mires en el espejo, también estarás más predispuesto a actuar contra lo que está causando ese complejo o insatisfacción. Cuida tu autoestima, quiérete.

6. Falta de ejercicio

Los compañeros de El Sextante lo tienen claro, y es que “no hacen falta estudios que lo corroboren. Cuando no estás en forma, literalmente no aguantas nada en la cama”. Tal vez no te haya pasado o no lo hayas sentido así, pero lo que está claro es que con entrenamiento vas a aguantar mucho más. Pero, claro, tampoco debes pasarte, porque si el ejercicio es demasiado intenso, tu libido puede disminuir.

pareja cama / internet

7. Deshidratación

Aparte de dolores de cabeza (que te impiden hacer el amor), también puede causar sequedad vaginal y dificultar los orgasmos. No estar lo suficientemente hidratado impide la correcta secreción de hormonas como la testosterona, lo que da lugar a la impotencia. Y está claro que una boca seca, tira para atrás cuando vas a besar a alguien.

8. Falta de comunicación

Es un problema en sí mismo para una relación de pareja, así que no es de extrañar que repercuta negativamente y dé lugar a la ausencia de sexo. Si cada uno expresa al otro sus preferencias, la vida sexual será mucho mejor que si no existe ese entendimiento.

