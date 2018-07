Abre sus puertas en España el primer spa de cerveza

El primer Beer Spa de España ha abierto sus puertas en la ciudad de Granada y lleva el nombre de 'Beer Spa Granada'. Sin embargo, presenta algunas diferencias con respecto al resto de spas de cerveza que podemos encontrar en otras ciudades europeas, pues incorpora multitud de tratamientos que van desde manicura y pedicura hasta "masajes exclusivity de cerveza", "circuito private beer", o exfoliación corporal, entre otros, a base de productos que contienen los ingredientes básicos de la cerveza: levadura, lúpulo y cebada, así como un estimulantes naturales como la canela.

No obstante, la cerveza que se utiliza en el spa no es la misma que se bebe en un bar, y por lo tanto no es apta para el consumo. La bañera presenta grifos para el autoservicio de la cerveza, que además contiene múltiples ingredientes que favorecen entre otras cosas la regeneración de la piel, la prevención de la flacidez y la eliminación de sustancias dañinas para el cuerpo.

Beer Spa Granada / Beer Spa Granada/www.beerspain.com

Se trata de una idea del empresario granadino Juan Sánchez Pérez, que asegura de las primeras valoraciones de los clientes "están siendo muy positivas", tanto que ya hay 25 ciudades interesadas en montar uno de estos centros. Además, este Beer Spa Internacional ofrece productos cien por cien granadinos, elaborados con cerveza Alhambra y los productos cosméticos de los Laboratorios Brech.

Beer Spa Granada ha sido ubicado en el centro de la ciudad, y por el momento ha tenido una gran aceptación. Tanto, que existe la posibilidad de que se abran nuevas franquicias de este spa en ciudades como Madrid, Sevilla, Málaga o Alicante. Los precios de los diferentes tratamientos varían desde 45 hasta los 200 euros si vas en pareja.