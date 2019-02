Magnolia Bakery, la pastelería favorita de Carrie Bradshaw llega a Madrid

Si has visto 'Sexo en Nueva York', no te engañes, más de una vez has querido probar los cupcakes favoritos de la protagonista. Magnolia Bakery está ubicada en Manhattan y los neoyorkinos hacen colas infinitas para probar su especialidad, los cupcakes.

La tienda estará ubicada en el Gran Hotel Inglés de Madrid, en la calle Echegaray, número 8, y traerá consigo todo lo necesario para un éxito asegurado.

Recreará la icónica tienda de Manhattan y sus postres más demandados. Además, tendrá el Carrie Cake, el cupcake favorito de Carrie Bradshaw, la cheesecake auténtica de Nueva York y el famoso pudin de plátano. Todo será muy americano y muy 'Sexo en Nueva York' ya que la franquicia traerá su propio equipo.

La pastelería llegará a Madrid de la mano de Seagram's Gin, una compañía que acerca las experiencias neoyorquinas a todas las partes del mundo, y estará de lunes a domingo, del 21 de marzo al 14 de abril.

La ginebra Seagram's lleva trabajando desde 2016 en proyectos que acercan el ambiente de la ciudad americana a España. En marzo, a parte de la pastelería, ofrecerá cóctels neoyorquinos, shows sorpresa, bruches... lo más It de Nueva York entre las calles de Madrid.