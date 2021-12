Mascarillas de tela: por qué no deberías usarlas si quieres protegerte de Ómicron // Pixabay

La mascarilla vuelve a ser obligatoria en exterior (y sigue siéndolo en interior). Es una de las medidas del Gobierno central y los gobiernos autonómicos para frenar el avance meteórico del coronavirus.

La norma no entra en detalles de qué mascarilla utilizar, aunque sí lo hacen los expertos en Salud Pública.

"Las mascarillas de tela son poco más que decoraciones faciales. No hay sitio para ellas con Ómicron", explicó a CNN la doctora Leana Wen ante el avance de esta variante, que en España representa el 20,5% de casos.

El problema es que estas mascarillas es que tienen una sola capa y esto no resulta suficiente contra la nueva variantes. Además, al no ajustarse bien por los laterales suele haber fugas por los laterales.

Qué mascarilla usar para protegerse de Ómicron

"Necesitamos usar al menos una mascarilla quirúrgica de tres capas", explicó la doctora, que no descarta del todo que se usen mascarillas de tela pero con truco: "Puedes usar una máscara de tela encima de eso, pero no solo uses una máscara de tela".

Lo ideal, en todo caso, es "usar una mascarilla KN95 o N95 (FPP2)", ya que sus materiales evitan que las partículas entren en nariz o boca. Para que funcionen correctamente, deben ajustarse a nariz y boca.