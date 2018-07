Los peligros de consumir batidos proteicos

Los milagros no existen. Tener un cuerpo diez se consigue a base de esfuerzo, buena alimentación y quizá algún suplemento, pero solo si lo necesitas. Muchos no saben que el exceso de proteínas puede tener consecuencias peligrosas para nuestra salud. El riñón es el órgano que más sufre.

Muchos los toman y no saben que consumirlos en exceso puede tener riesgos para la salud. La obsesión por salir perfecto en las fotos y por tener un cuerpo diez han empujado a muchos jóvenes ha consumir batidos proteicos como suplemento alimenticio para "tonificar".

Sin embargo, no se dan cuenta que no todos "nos tonificamos" de la misma manera ni en el mismo período de tiempo. Además, para lograr el efecto deseado hay que combinar batidos, una buena alimentación y ejercicio físico constante. No vale estar un mes a dieta, sin probar bocado y a base de batidos. Eso no sirve para nada y, además, puede deteriorar tu salud.

Los batidos de proteínas no son polvitos mágicos

"Lograr definición depende de varias cosas, una de ellas es la genética. También están aquellos que hacen deporte unos meses, comen sano y lo logran. Lamentablemente se cree que al tomarlos van a tener el cuerpo deseado al instante", explica la especialista en nutrición Agustina Murcho.

No todos debemos tomarlas proteínas de más. "Si la persona lo necesita realmente para complementar su dieta, puede ser útil. Depende del objetivo de cada uno y si realmente está dedicándose al deporte y al cuerpo", detalla Murcho.

Suplementos deportivos / Agencias

Una moda peligrosa para los riñones

"Siempre es mejor comer un alimento natural en lugar de algo sintético", asegura la experta. Sin embargo, si eres de esos que no llegan a cubrir los requerimientos energéticos necesarios, puedes consumir estas proteínas sin problema ninguno.

Pero si tu organismo ingresa una cantidad excesiva de proteína, el cuerpo la deshecha y la manda al riñón, algo que genera "trabajo extra" para este órgano.

"Varios nefrólogos han contado que las salas de diálisis están llenas de personas que consumieron de más este producto. Que hoy el análisis nos den bien, no quiere decir que más adelante no vayamos a tener problemas. Por eso, hay que estar seguros si son necesarios consultando con un especialista. Una insuficiencia renal no es chiste y puede ser mortal", explica la especialista en nutrición.

Otras consecuencias pueden ser el acné, la inflamación abdominal e incluso la osteoporosis. "Tanto la acidez como la alcalinidad en el organismo traen problemas para la salud, por eso el cuerpo se encarga de corregir los diferentes pH, y con el exceso de proteínas, lo hace de esta forma. Por eso hay que tener en cuenta su consumo excesivo puede ser fatal en algunos casos", detalla Murcho.

¿Qué alimentos pueden sustituir a los polvos de proteínas?

Clara de huevo, lácteos, carnes rojas, pollo, pescado, quinoa y soja son algunos de los productos que ayudan al aumento de la masa muscular, entre otras cosas.