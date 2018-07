¿Ya has empezado a cambiar tus hábitos para conseguir llegar al verano en plena forma? Una semana más, Ernest The Fitness Boy nos presenta un nuevo mini objetivo del #retoEuropaFM . Es momento de empezar a cuidar un poco más nuestra alimentación y conseguir comer, al menos, dos raciones de verdura y de 1 a 3 frutas al día.

Ernest The Fitness Boy le propone a Juanma Romero un nuevo mini objetivo del #retoEuropaFM / europafm.com

Tras empezar a movernos un poco más, comenzar el día con un chupito de zumo de limón y aprender a leer las etiquetas de los alimentos, es momento de hacer un nuevo cambio en nuestro día a día. Ernest The Fitness Boy nos propone el quinto mini objetivo del #retoEuropaFM.

👉 Comer 2 raciones de verdura y de 1 a 3 porciones de fruta al día : a partir de ahora, vamos a aportar a nuestra alimentación diaria 2 raciones de verdura (en la comida y en la cena). Puedes elegir la cantidad que quieras y además, hay multitud de opciones de cocinar estos alimentos. Aunque lo recomendable es que sea a la plancha, con un poco de aceite de oliva, pero también puedes hacerlo hervido, al vapor o al horno.

Además de consumir verdura, no te olvides de la fruta y come entre 1 y 3 piezas cada día. Evidentemente, si consumes cuatro o más porciones no pasa nada, ya que lo importante es que empecemos a incorporar estos alimentos a nuestra dieta.

La verdura es el grupo de alimentos más bajo en calorías, que nos aporta micronutrientes, vitaminas y minerales, necesarios para aumentar nuestra calidad de vida y por lo tanto, nuestra salud. Así que descubre la variedad que más te gusta y cambia tu alimentación para aumentar tu bienestar.

Por otro lado, la fruta, que comparte propiedades con la verdura, sólo tiene algo más de calorías por su fructosa, pero también es muy rica en estos micronutrientes, potasio, vitaminas y fibra. Este último nutriente, del grupo de los carbohidratos, regula nuestras digestiones, es saciante, por lo que es ideal para bajar de peso, y contribuye en el correcto funcionamiento del proceso de absorción de lo que comemos.

Y recuerda que lo más importante es ir manteniendo estos nuevos hábitos que cada semana nos presenta Ernest The Fitness y que Juanma Romero ya está siguiendo.

Además, ¡si te sumas al #retoEuropaFM, no te olvides de compartir tus fotos o vídeos de los entrenamientos usando el hashtag!