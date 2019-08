Seguridad en la red: 3 cosas que no debes publicar si estás de vacaciones

Si cuando te vas de vacaciones dejas bien cerrada tu casa y sin nada que pueda de que te has ido para evitar robos , también debes controlar tu contenido en las redes sociales por tu seguridad . Toma nota de los consejos para disfrutar del verano y no sufrir ningún percance.

Ya tienes las maletas preparadas y empiezan tus días preferidos del año: ¡las vacaciones! Sin embargo, estas fechas tan deseadas pueden acabar de la peor manera si no controlas lo que publicas en las redes sociales.

Y es que explicar qué haces, donde y con quién, pone en peligro tu privacidad pero sobre todo, tu seguridad.

Por esta razón, debes vigilar qué contenido que compartes en Facebook, Instagram, Twitter o WhatsApp:

1. No compartas tu ubicación real

Si lo haces, los desconocidos sabrán en todo momento donde estás y, por lo tanto, sabrán que no hay nadie en tu casa y podrían entrarte a robar.

2. No compartes las fechas exactas de tus vacaciones

Como en el anterior punto, si das mucha información sobre lo que estás haciendo, es muy fácil descubrir cuándo no vas a estar en tu casa.

3. Controla tus publicaciones

Ten en cuenta que por ley, no puedes publicar una fotografía de una persona sin su consentimiento. Si estás en la playa y te haces un selfie, vigila que no aparezca ningún desconocido, estarías vulnerando su derecho a la imagen e intimidad. Lo mismo ocurre con los menores, no puedes publicar su rostro en la red sin el permiso de sus padres.

De la misma manera, controla los vídeos e imágenes que vayas a compartir con terceros, que no aparezca gente que no conoces, ni matrículas de coches, ni nada que pueda vulnerar tu privacidad y la de otras personas.