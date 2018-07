Los 3 sencillos pasos de Rihanna para lucir un maquillaje perfecto

Rihanna siempre está en boca de todos. No solo por su música, también por los extravagantes looks que luce en alfombras rojas y entregas de premios. La artista no tiene miedo a innovar y hacer suyas las tendencias más actuales. Así, Rihanna es mucho más que cantante: es un icono de estilo.

La semana pasada Rihanna presentó en sociedad su propia línea de maquillaje con un evento en Nueva York al que no faltaron influencers y artistas. La línea, bautizada como Fenty Beauty, incluye productos para todo tipo de pieles. Los 40 tonos distintos de base de maquillaje se adaptan a tanto a los rostros pálidos como a los más oscuros.

Los iluminadores son uno de los productos más deseados, ya que prometen dar luminosidad a la cara manteniendo a raya los brillos. En el Instagram de la marca se pueden encontrar trucos y técnicas para aplicarlos, pero James Kaliardos (maquillador oficial) ha creado una pequeña guía con tres pasos para las que no se manejan bien con el maquillaje.

STEP 1: Piel uniforme y sin brillos

Los agentes matificantes de las bases de maquillaje proporcionan a la piel esa uniformidad tan deseada.

STEP 2: Luminosidad

Los seis tonos de iluminadores realzan las facciones del rostro en lugares estratégicos.

STEP 3: Deshazte de las imperfecciones

La gama de productos cuenta con un stick que guarda, como si de un librillo de papel de fumar se tratase, unos papeles muy finos que absorben la grasa y el exceso de maquillaje que puede quedar en algunas zonas.