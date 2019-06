Los dermatólogos alertan del peligro de las uñas permanentes y de las pestañas postizas

Muchas mujeres recurren a la estética para tener una manicura perfectas durante casi un mes o llevar extensiones de pestañas y no tener que maquillarse. Sin embargo, los dermatólogos advierten que utilizar esmaltes de duración prolongada o pegamentos de pestañas postizas puede ser dañino para la salud.

El comunicado se ha hecho público después del 47 Congreso Nacional de Dermatología y Venereología, que ha tenido lugar en Barcelona. Los expertos han hecho un llamamiento a las autoridades para que regulen los acrilatos de los esmaltes de uñas y de los pegamentos estéticos.

Según los dermatólogos, la moda de estas prácticas estéticas ha hecho aumentar los los casos de dermatitis alérgicas.

"El mal uso de cosméticos que contienen acrilatos y la percepción de que no hay repercusión para la salud está incrementando los casos de dermatitis por contacto no solo en profesionales, sino también en usuarios no formados", ha explicado Tatiana Sanz, miembro del Grupo de Dermatitis de Contacto y Alergia Cutánea en la Academia Española de Dermatología y Venereología (AEDV).