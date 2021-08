Trucos para mantener la casa lo más fresca posible sin aire acondicionado

Las olas de calor cada vez son más habituales durante el verano. La que vamos a vivir estos próximos días parece que va a apretar fuerte, la Aemet ya ha aconsejado las medidas de protección y prevención frente a las temperaturas excesivas.

También es recomendable no salir de casa durante las horas centrales del día, por lo que lo idóneo sería mantener la casa fresca. Si no tienes aire acondicionado, no pasa nada. Te dejamos una lista de trucos para que tu casa siempre esté fresca.

Trucos para mantener la casa fresca sin necesidad de aire acondicionado

1. Bajar las persianas y correr persianas

Bajar las piernas y echar las cortinas evitará que entre más calor por la ventana y reducirá la temperatura del ambiente.

2. Encender el ventilador

Tantos los ventiladores de techo como los portátiles son siempre un buen aliado para los días de calor y siempre ayudarán a mover el aire del habitáculo.

3. Instalar toldos

Los toldos protegerán del sol y evitará que se concentre el calor en tu casa.

4. Abrir y cerrar las puertas

Depende de la hora del día tendrás que abrir o cerrar las puertas de las habitaciones. Durante el día es conveniente cerrar las puertas para que el aire fresco no se vaya a las habitaciones que no se frecuentan. En cambio, durante la noche, al bajar las temperaturas, es recomendable que se dejen las puertas abiertas para que toda la casa se refresque.

5. Ventilar la casa

Hay que ventilar la casa tanto cuando amanece como cuando anochece ya que son los momentos del día donde las temperaturas están más bajas. Así permitiremos que el aire entre y que se refresque y ventile la casa.

6. Apagar luces que no necesitas

Las luces emiten calor por lo que esto sumará más grados a tu casa. Si las apagas ayudarás a mantener tu casa más fresca.

7. No poner el lavavajillas o lavadora a cualquier hora

Los aparatos electrónicos irradian calor y sobre todo el lavavajillas o la lavadora genera humedad que se concentrará en tu casa. Es por eso que es aconsejable que pongas en funcionamiento estos electrodomésticos durante la noche.

8. Hacer tu propio aire acondicionado

Si colocas un recipiente de hielo en frente del ventilador, el aire que moverá este será fresco y a medida que el hielo se derrita el aire frió te refrescará.