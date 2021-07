SE DISPARAN LAS TEMPERATURAS

Ocho errores que no debes cometer si quieres que tu casa no sea un horno durante la ola de calor

Comienza la ola de calor en prácticamente toda España y pensarás que ya no puedes aguantar más grados. Sí puedes. El truco está en salir lo menos posibles y mantener la casa fresca. Hay muchas formas de hacerlo (incluso si no tienes aire acondicionado) y también hay cosas que puedes dejar de hacer. Estos son ocho errores que no debes cometer si quieres evitar que tu casa sea un horno.