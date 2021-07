DUERME COMO UN BEBÉ

17 consejos que necesitas conocer para conseguir dormir en noches de ola de calor

El calor desespera a cualquiera, y si tienes sueño pero no puedes conciliarlo por las altas temperaturas, tu mal estar no hará más que aumentar. Piensas que no hay manera de frenar el calor en las noches de verano, pero lo cierto es que existen un buen puñado de trucos para, por lo menos, sea más llevadero.