Su vientre se transformaba en cuestión de minutos y ha descubierto por qué y cómo evitarlo

A muchas mujeres les ocurre que a pesar de hacer ejercicio periódicamente y llevar una dieta equilibrada, en ocasiones se sienten hinchadas e incómodas. Este es el caso de Michelle Middleton, una fisioculturista que a pesar de sus duros entrenamientos, veía que pasaba de tener un vientre plano a estar enormemente abultado.

Por este motivo muchos de sus seguidores han agradecido que "normalice" la hinchazón y los gases, que afectan sobretodo a muchas chicas, y explique las causas que hacen que se ponga así. La joven de 30 años explicó que había descubierto que algunos alimentos hacían que su vientre se hinchase de esa manera, en concreto los yogures, las proteínas en polvo, las manzanas, las peras, la sandía, el brócoli, la coliflor y los espárragos.

"No me importa que me pase esto cuando estoy con amigos en casa, pero si tengo que ponerme un bikini, es terrible", explica en su cuenta de Instagram junto a unas fotos comparativas. Este mensaje hizo que otras chicas escribiesen en los comentarios que padecen situaciones similares. Y es que aunque los vegetales son alimentos muy sanos, según el nivel de tolerancia que tengamos para digerirlos puede hacer que produzcan gases.

Por ese motivo, Middleton explica que recurrió a la dieta Fodmap, que evita aquellos vegetales ricos en hidratos de carbono que provocan hinchazón y a los probióticos: "Me siento hinchada todo el tiempo. Sé muy bien qué alimentos me van a hinchar, sólo es cuestión de si me importa en ese momento o no. Seguí la dieta Fodmap en el pasado para saber si me funcionaba o no y me ayudó muchísimo. Por eso se la recomiendo a las chicas que tienden a hincharse. Así que no te asustes si estás hinchada. Es temporal y desaparecerá"

Además, da algunos consejos para eliminar la hinchazón y sus síntomas:

- Beber mucha agua y té caliente para evitar la retención de líquidos; así como comer pepinos, ya que es un diurético natural.

- Limpiar la dieta eliminando aquellos alimentos que provocan hinchazón

- Hacer deporte para sudar y mover el tránsito intestinal así como la sauna seca (después de beber mucha agua)