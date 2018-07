Empieza la cuenta atrás

La cantante de Barbados Rihanna nos ha confesado a través de las redes sociales que esta a punto de sacar nuevo álbum. Tras el exitazo del anterior Loud el año pasado, con colaboraciones estelares de la talla de Eminem y Kanye West, esta vez la cantante nos trae nuevo material rodeado de misterio y secretismo. Ella misma nos ha desvelado que no puede darnos más detalles sobre el disco por el momento. De lo que no hay duda es de que será un bombazo, ya que todo lo que toca esta chica se convierte en oro inmediatamente. En su corta carrera como cantante ya cuenta con números espectaculares: 4 Grammys, 11 premios Billboard, 11 numeros uno y nada menos que 5 millones de discos vendidos.

Umbrella, Love The Way You Lie, Don't Stop The Music, Only Girl In The World o S&M son algunos de los numerosos éxitos que la artista ha llevado hasta lo más alto y que la han convertido recientemente en la intérprete más joven en la historia (con 23 años) que ha conseguido más de diez números 1 en EEUU. Con este ya es el sexto álbum que Rihanna saca al mercado, cuyo segundo y reciente singles es You da one y el primero es el conocidisimo we found love en el que colaboro con el popular Dj Calvin Harris.