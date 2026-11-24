A la 41.ª edición de los Premios Goya, que se celebrará el 6 de febrero de 2027 en el Navarra Arena de Pamplona, optan 232 películas españolas estrenadas en nuestro país entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2026.

Aunque la lectura de nominaciones no llegará hasta el 15 de diciembre, ya conocemos las candidaturas a las que se han presentado las películas de este año. La favorita de este año es La bola negra que se ha presentado a 21 candidaturas.

Los expertos ven probable que este año la película de Los Javis (Javier Calvo y Javier Ambrossi) bata el récord que consiguió El buen patrón en 2021 con sus 20 nominaciones. También coinciden en la inteligente estrategia que han seguido a la hora de postular a Carlos González y Miguel Bernardeau en la categoría de mejor actor de reparto, ya que lo más probable es que el de mejor protagonista acabe en las manos de Javier Bardem.

Una de las candidaturas más comentadas es la de Glenn Close. La artista internacional interpreta el papel de Isabelle Duran, historiadora experta en la obra de Federico García Lorca. Muchos, al ver su candidatura, están recordando la nominación de Tom Holland a Mejor actor revelación en 2013, con Lo imposible quien acudió a la gala sin llevarse la estatuilla a casa.

Candidaturas de La bola negra

-Mejor película

-Mejor dirección: Javier Calvo y Ambrossi

-Mejor guion adaptado: Alberto Conejero, Javier Ambrossi, Javier Calvo

-Mejor música original: Raül Refree

-Mejor canción original: La nieve - Compositores: Guitarricadelafuente, Lucas Durán, Raül Refree

-Mejor actor de reparto: Carlos González | Miguel Bernardeau

-Mejor actriz de reparto: Glenn Close | Penélope Cruz | Lola Dueñas

-Mejor actor revelación: Guitarricadelafuente | Milo Quifes

-Mejor actriz revelación: Yenesi

-Mejor dirección de producción: Mariano Piñeiro

-Mejor dirección de fotografía: Gris Jordana

-Mejor montaje: Alberto Gutiérrez

-Mejor dirección de arte: Roger Bellés

-Mejor diseño de vestuario: Ana López Cobos

-Mejor maquillaje y peluquería: Mariló Osuna, Pablo Morillas, Pedro de Diego

-Mejor sonido: Rodrigo Madrigal, Alejandro López, Mayte Cabrera Cazorla

-Mejores efectos especiales: Pau Costa, Laura Pedro