Adiós a Gemma Cuervo: los mensajes que despiden a una de las grandes actrices españolas

Gemma Cuervo ha muerto este sábado a los 91 años tras una amplia y reconocida trayectoria como actriz en el teatro, el cine y la televisión. Tras la noticia, compañeros de profesión han querido despedirse de este icono español, como es el caso de Antonia San Juan o Luis Merlo .

La actriz Gemma Cuervo ha fallecido a los 91 años en Madrid este sábado 14 de marzo. Desarrolló una extensa carrera en teatro, cine y televisión que la convirtió en una de las intérpretes más queridas por los espectadores de la escena española por personajes como Vicenta de Aquí no hay quien viva.

A lo largo de más de seis décadas de trabajo, participó en más de 60 montajes teatrales y numerosos proyectos audiovisuales, consolidándose como una de las grandes damas del teatro nacional. En televisión alcanzó una enorme popularidad gracias a las comedias de los hermanos Caballero que la acercaron a nuevas generaciones de espectadores.

Durante los últimos años, la actriz había reducido su presencia pública y vivía centrada en su familia y en el cuidado de su salud, manteniendo un perfil más discreto aunque siempre activo en redes sociales. Aun así, seguía muy presente en el recuerdo del público y de sus compañeros de profesión, que a menudo destacaban su carácter cercano y su profesionalidad en los rodajes.

En su última publicación de Instagram, Cuervo compartió una emotiva carta que ahora resuena con fuerza: "Hoy, a mi edad, miro hacia atrás y añoro a mis padres. Y al mismo tiempo miro a mis hijos y me pregunto en silencio si lo hice bien. Quizá todos estamos siempre en lo mismo: aprendiendo a querernos mejor. Escuchémonos. Intentemos caminar, aunque sea un momento, con los zapatos del otro. La vida es demasiado breve para no hacerlo".

El adiós de Antonia San Juan

Antonia San Juan, que trabajó con Gemma Cuervo en La que se avecina, ha querido despedirse de su compañera con un bonito mensaje: "Querida Cayetana Guillén-Cuervo, mi más sentido pésame, para ti y tu familia. Coincidí en La que se avecina con Gemma y más tarde en una película, La Reina del convento, pero mi admiración como actriz se remonta a 1974. Tocó todos los palos; teatro, cine, TV... DEP".

El adiós de Luis Merlo

Luis Merlo, actor y Mauri en Aquí no hay quien viva, también ha compartido una publicación en Instagram dedicada a Cuervo: "Se nos ha ido una actriz inmensa, elegante y llena de chispa: desde el teatro clásico hasta esa Vicenta inolvidable que nos hizo reír a carcajadas. Qué suerte compartir contigo aquellos rodajes de Aquí no hay quién viva, tus miradas, tus improvisaciones y tu generosidad infinita. Fuiste un ejemplo de talento y de vida".

Y añade: "Me consuela imaginar que ya estás reunida con Mariví y Emma en el cielo, las tres de nuevo juntas, cotilleando y riendo como solo vosotras sabíais. A tu familia, un abrazo enorme. Y especialmente a ti, Cayetana Guillén-Cuervo. Su amor por ti era infinito. Cuídate mucho, y lleva su luz siempre contigo. Gracias por todo, Gemma. Descansa en paz, eres eterna".

Cayetana Guillén-Cuervo, hija de la eterna actriz, ha agradecido todos los mensajes recibidos en declaraciones a Europa Press: "Mi madre ha dejado un amor infinito y transversal que llega al corazón de todas las generaciones".