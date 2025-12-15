Ana Mena y Óscar Casas estrenan nuevo cartel de 'Ídolos', la película en la que se conocieron

Protagonizada por Óscar Casas , Claudio Santamaría y Ana Mena , ‘Ídolos’ está ambientada en el mundo del Campeonato mundial de MotoGP

Ana Mena hace apenas dos meses que estrenó su última canción Lárgatey ha anunciado que está trabajando en su próximo disco, pero también está pendiente de estrenar una película en la que tendrá un papel protagonista: Ídolos.

La cinta, la cual protagoniza junto a Óscar Casas y Claudio Santamaría, está ambientada en el mundo del Campeonato mundial de MotoGP y se estrenará el 23 de enero en cines.

“Ídolos ha marcado un antes y un después en mi vida, tanto a nivel profesional como personal. Este proyecto me ha permitido vivir experiencias surrealistas; llegué a sentir que era uno de ellos, uno de los mejores pilotos del mundo de MotoGP”, comentaba el hermano de Mario Casas.

Ahora, la cinta estrena nuevo cartel para promocionar la película con Ana Mena en portada.

Sinopsis de la película

El joven actor, quien se encuentra actualmente en una relación con su compañera de reparto, Ana Mena, encarna a Edu, un piloto de carreras muy agresivo en quien ningún equipo confía y al que se ofrece formar parte de un equipo con la condición de que sea su padre quien le entrene. El único pero: su padre se retiró de las pistas tras provocar la muerte de otro piloto durante una carrera.

Aunque Edu odia a su padre por haberle abandonado, sabe que solo con él puede llegar a alcanzar su sueño. El piloto se someterá al estricto control de preparación que le exige, el cual incluye dejar a un lado el amor… Hasta que conoce a Luna (Ana Mena), una joven artista que acaba de abrir un salón de tatuajes justo debajo de su casa.