Así se grabó el videoclip 'Lárgate' de Ana Mena, con Óscar Casas incluido en el rodaje

Grabar un videoclip en una granja tiene sus riesgos, per a Ana Mena no le frenó envolverse de heno y animales en la filmación del vídeo musical de Lárgate.

La artista ha vuelto a la música con esta balada oscura con un videoclip de lo más cinematográfico, y ahora la malagueña desvela a sus fans la realidad de grabar un vídeo musical en un establo.

Durante la filmación la artista tuvo que aguantar el mal olor de un establo, le tocó huir en algún momento de los caballos y aprender a lidiar con las gallinas a su alrededor. Por si fuera poco, la cantante también tuvo que aprender a conducir un tractor.

Todo ello no es la mejor combinación con outfits de infarto, y esos tacones que luce en el videoclip no eran aptos para andar campo a través. Para desplazarse tuvo ayuda en algunas ocasiones, como la de su pareja Óscar Casas, presente durante los dos días de rodaje.

Con muchas risas y momentos románticos, la cantante y el actor disfrutaron del detrás de las cámaras en el entorno rural, y así lo capta el vídeo recopilatorio de grandes momentos de la grabación.

Además, Ana Mena desvela cómo fueron las intervenciones con el muñeco que simula ser el cadáver de su vídeo. También había que cogerle el truco a su posición, pero se convirtió en uno de los elementos más divertidos del rodaje.