Ana Morgade responde a Santi Cañizares sobre sus declaraciones de los gays y el fútbol

Uno de los temas que Mamen Mendizábal abordó durante el programa de Encuentros inesperados con Santi Cañizares, José Bono, Maikel Delacalle y Marc Giró es la falta de jugadores homosexuales reconocidos en el mundo del fútbol.

"A mí me pregunta mucha gente 'Santi, ¿a cuántos homosexuales conoces en el fútbol que no han salido del armario?' Y yo digo que creo que en el fútbol no hay demasiados homosexuales.que haya ninguno", ha respondido Cañizares.

"Ha habido uno que no tenía pareja, ni masculina ni femenina. Nunca supimos nada de su vida sexual. A ese lo vamos a dejar en duda. El resto, la mayoría están casados y la otra mayoría lo que hacían era ligarse a toda la ciudad", ha añadido, asegurando que, en cambio, en el fútbol femenino sí que hay muchas jugadoras que han reconocido abiertamente su homosexualidad.

Ante estas declaraciones, Marc Giró ha querido dar su punto de vista: "Posiblemente no hayan hombres gays en el fútbol, o reconocidos como tal, porque posiblemente ya es un ámbito que si eres gay te expulsan".

"Yo la teoría que compro es que creo que es un sector donde los gays han decidido no entrar porque no le has interesado demasiado", le ha respondido el exguardameta, explicando que en su opinión los hombres homosexuales se han decantado por otros sectores como "la moda o en la televisión".

La respuesta de Ana Morgade a Santi Cañizares

Tas estas declaraciones de Santi Cañizares, Ana Morgade ha querido responderle directamente sobre lo que piensa ella de los jugadores homosexuales en el fútbol: "Santi, cariño, el fútbol es un sector donde a los gays se les presiona para NO SALIR. Del armario, concretamente".

La presentadora de yu, No te pierdas nada ha dejado claro que, para ella, sí que hay jugadores gays pero debido al ambiente homófobo que se crea alrededor del fútbol deciden mantenerlo en secreto para que no les afecte a su trayectoria profesional.

Una respuesta que ya acumula más de 1.000 retuits y supera los 7.000 'me gusta'.