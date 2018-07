Ana Morgade vuelve a demostrar su talento transformándose en Katy Perry

GALA 2 | TU CARA NO ME SUENA TODAVÍA

Ana Morgade, que en varias ocasiones nos sorprendió en la cuarta edición de Tu Cara Me Suena, volvió al plató del talent show para seguir demostrando sus dotes artísticas. Esta vez, la colaboradora de Zapeando llegó a Tu Cara No Me Suena Todavía con mucha energía y alegría para imitar a Katy Perry e interpretar This is How We Do y Last Friday Night.