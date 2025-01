Un año del emotivo discurso de La Dani en los Premios Feroz: "A todas las mariquitas"

La Dani hizo historia en los Premios Feroz con su emocional y reivindicativo discurso al recoger el premio a Mejor actor de reparto en una película por Te estoy amando locamente, la película dirigida por Alejandro Marin sobre el movimiento LGTBiQ+ andaluz en los años 70 que consiguió posicionarse en el puesto 28 de los filmes españoles más taquilleros de 2023.

Así, y tras una pequeña aparición en Una Navidad con Samantha Hudson (2021), La Dani debutó como actor después de iniciar su carrera como cantante en 2017 con canciones como Gordo y apretao, Fiesta Felina o Como Beyoncé. Pero que fuera su primer papel en una película no le impidió obtener un reconocimiento en los Premios Feroz 2024 que, además, le valió para erigirse este 2025 como presentador de la gala organizada por la Asociación de Informadores Cinematográficos de España (AICE).

En este sentido, una de las claves que explica su papel protagonista en la ceremonia de los Premios Feroz 2025 es el impacto que tuvo su discurso al recoger el premio por Te estoy amando locamente. Un discurso que tuvo que leer ante los nervios que le produjo la inmensa ovación que le dedicaron los allí presentes en cuanto subió al escenario.

El discurso de La Dani en los Premios Feroz 2024

"Llevo unos días supersensible con todo esto, y esto es ya lo que faltaba. Voy a intentar no llorar", dijo La Dani al inicio de su discurso, prometiendo algo que no pudo cumplir. Así, y tras una tanda de agradecimientos al equipo de la película, dijo: "No quiero tirar por tierra mi trabajo como actriz, porque sinceramente he estado de Goya y de Feroz, pero me siento un poco impostora si centrara mi discurso en mi gran trabajo actoral. Yo no era actriz y aquí me ha traído ser yo misma, y no siempre he estado orgullosa de cómo era".

Así, como persona no binaria, La Dani comenzó la parte más reivindicativa de su discurso: "En mi película, a mi personaje le preguntan si le ha tocado un premio y él dice que sí, el premio de ser maricón, y siento que esto es un reconocimiento a todas las mariquitas, a todas las lesbianas, a la pluma, a las transexuales y a las raras".

Qué hace ahora La Dani

Al final de su discurso, La Dani pidió a "la gente que hace cosas" que le llamasen. "Me encantaría que esto se tradujese en trabajo [...] porque tengo muchas ganas de trabajar y de seguir aprendiendo", dijo.

Un año después, la intérprete ha cumplido uno de sus sueños: abrir una peluquería en Málaga, su tierra natal. "Sabía que quería estudiar peluquería, pero pa' trabajar en un sitio con alguien, no montar mi peluquería. Era un sueño un poco broma y, chicas, El Clavel (que es como se va a llamar) es una realidad y me muero por darle vida", explicó recientemente La Dani en sus redes sociales.

Mientras tanto, su carrera en el mundo de la actuación y de la música se mantiene en un segundo plano. "No voy a decir 'nunca más haré música' [...], pero yo ponerme a hacer discos y bolos, ¡qué va! Eso ya fue, me lo pasé muy bien, me ha traído hasta aquí, pero ya está", explica en una entrevista para elDiario.es.

Sobre su faceta como actor, desde que recibió su premio en los Feroz ha interpretado papeles muy pequeños en dos series y ha actuado en dos cortometrajes. "No me gusta hablar de precariedad porque precario era cuando era dependienta y no tenía para comer. Ahora no sería la palabra, pero porque tengo otro trabajo. No podría vivir solo de ser actor. [...] Precariedad no, pero no vivo de la actuación ni muchísimo menos", comenta La Dani en la entrevista.