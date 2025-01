¿Quién es La Dani? Conoce al primer actor no binario candidato al Goya que ha cumplido su sueño de ser peluquera

Te interesa Los mejores looks de la alfombra roja de los Premios Feroz 2025: de Candela Peña a Miguel Bernardeau

"Siento que esto es un reconocimiento a todas las mariquitas, a todas las lesbianas, a la pluma, a las transexuales y a las raras".

Con estas emocionadas palabras celebró Daniel Fernández Pozo, más conocido como La Dani, su Premio Feroz en 2024 como Mejor Actor de Reparto por su papel en la película Te estoy amando locamente. El malagueño hacía así historia al ser el primer actor no binario en recoger este galardón. De la misma manera, también fue el primer actor de esta identidad de género candidato a un Premio Goya como Mejor Actor Revelación.

Justo un año después, el cantante, actor y peluquero actúa como maestro de ceremonias en la gala de entrega de los Premios Feroz que se celebra este sábado 25 de enero en el Pazo da Cultura de Pontevedra.

Un papel en el que La Dani ya ha demostrado su tirón pues también presentó junto a Marta Etura y Omar Banana, su compañero en la película, la última edición del Festival de Málaga.

Una artista 360

En Te estoy amando locamente, La Dani da vida a Dani, un artista de un bar de ambiente sevillano en 1977 y uno de los primeros activistas del movimiento LGTBIQ+ andaluz. Con ese papel, el malagueño debutó como actor y se convirtió en el fenómeno del año.

"El casting fue horrible. Yo no sé cómo tuvieron el valor de cogerme. Estuve fatal. Yo nunca había hecho un casting y no sabía cómo prepararlo. Me puse muy moranca, muy arriba y el papel no requería eso", confesaba sobre la experiencia en una entrevista con Marc Giró.

Hasta ese momento, Daniel Fernández Pozo había sido dependienta, recepcionista en una peluquería e incluso repartidora a domicilio, y no era una desconocida en los circuitos del movimiento LGTBIQ+ gracias a su música. Tiene tres EP publicados —Banana Split, Greatest Hits y 2017-2019— y un total de 27 sencillos.

"Sí, hace años cuando las chicas empezaron a hacer trap, música urbana, le dije a mi mejor amigo de siempre, que es músico, como de broma: 'Oye, ¿hacemos un tema?'. Y él: 'Sí, claro que sí'. Lo pusimos en YouTube y nos escribieron para cantar en el Orgullo de Málaga", contaba sobre sus comienzos. Y sí, ese año, en 2017, los dos amigos formaron parte del cartel del Orgullo de Málaga: P’alante’, como siempre, a todo digo que sí.

Siete años después, en 2023, convertida en un referente del colectivo, volvió a ser protagonista del Orgullo de Madrid. Coincidiendo con el estreno de Te estoy amando locamente, se subió al escenario de la plaza de Pedro Zerolo junto a sus compañeros en la película —Ana Wagener, Omar Banana, Alba Flores, Alex de la Croix, Lola Buzón y Carmen Orellana— y la activista Manolita Chen para ofrecer el pregón que daba inicio a las celebraciones.

Cumpliendo sueños

Aunque La Dani fue uno de las intérpretes que captó la atención en la pasada temporada de premios cinematográficos, tras la vorágine vivida estuvo meses sin volver a trabajar delante de las cámaras: "Ahora mismo estoy en paro. Llevo desde septiembre (de 2023) así, pero también estudio peluquería por las mañanas".

Este pasado octubre, celebró su participación con un pequeño papel en la segunda temporada de la serie de Amazon Citas Barcelona. "Mi primera cosa después de la peli, que nervioo. Salgo na, una miilla y encima hago de hombre, ¡¡¡¡DE HOMBREEEE!!!!", anunciaba en sus redes sociales

Pero La Dani tiene otros sueños más allá de los escenarios y las cámaras, y 2025 lo iniciaba poniendo en marcha uno de los proyectos que más anhelaba. "Hoy he firmado el local para montar mi peluquería. Y es que no es normal, te lo juro, qué suerte he tenido. He encontrado exactamente lo que quería. Es una locura, te juro, en plan bueno mis reales de patillero saben la onda de local que estaba buscando y es que es justo lo que quería. Está en mi barrio de cuando era chico. Fue una antigua pescadería, para más inri al quitar el cartel del anterior negocio hemos descubierto los azulejos de la pescadería Antonio", contaba entusiasmado a sus seguidores.

"Sabía que quería estudiar peluquería, pero pa trabajar en un sitio con alguien o lo que sea pero no montar mi peluquería. ¿sabes? Era un sueño un poco broma y, chicas, El Clavel (que es como se va a llamar) es una realidad y me muero por darle vida y llenarla", desvelaba.

"Al final una es el resultado de todo lo que se puede permitir soñar, soñé con ser dependienta y lo fui, soñé con ser cantante y lo fui; soñé con ser peluquera y estoy en ello, así que Ale y Carmen muchísimas gracias por este regalo y hacerme soñar que puedo ser actriz", reflexionaba Daniel Fernández Pozo después de haber desfilado por todas la alfombras rojas entre aplausos por su desparpajo y elogios por romper convencionalismos con sus estilismos. ¿Algún sueño más por cumplir? Lo iremos viendo.