El aplaudido mensaje de Pablo Motos sobre cómo explicar a un niño la muerte de un ser querido

Pablo Motos ha protagonizado un momento histórico en 'El Hormiguero'. "Hoy tengo que empezar el programa de una forma diferente, y voy a necesitar que los niños se vayan un momento a otra habitación. Son 3 minutos. Necesito hablar un momento con los mayores", dijo en el inicio del programa de Antena 3.

El presentador quiso tratar un tema muy delicado: cómo hablar de la muerte con los más pequeños. Una conversación complicada para muchas familias, sobre todo en la situación actual, en plena pandemia del coronavirus.

El primer consejo es que hay que tener en cuenta la edad del niño, "no es lo mismo la explicación a un niño de 5 años o menos, que a un niño de 10 o a un adolescente". Asimismo, Motos expresa que "Los niños toman conciencia de la muerte mucho antes de lo que creemos. Ven pájaros muertos, insectos... Lo que no entienden es que la muerte es irreversible, que no hay vuelta atrás".

Por lo tanto, "hay que decir la verdad, usar la palabra muerte y muerto, porque los niños no entienden las metáforas" y si no lo hacemos, les podemos causar miedos.

Asimismo, en estas situaciones, "los niños no pueden ser los olvidados" y hay que darles respuestas a sus preocupaciones, pero que sean "breves, sencillas y sin detalles".