El divertido zasca de Roberto Leal a Pablo Motos cuando le pregunta por su acento

Roberto Leal ha sido entrevistado en El Hormiguero con motivo del estreno de Pasapalabra en Antena 3 , concurso del que será el presentador. El sevillano desveló que el espacio se estrenará en mayo y cómo está preparándose para esta nueva aventura. ¡Y no es la única!

Roberto Leal es uno de los comunicadores del momento y el nuevo fichaje de Antena 3 para que esté al frente de Pasapalabra.

Por este motivo, el presentador estuvo anoche en El Hormiguero a través de una videollamada, donde aseguró que el programa se estrenará este mes de mayo, aunque todavía no pueden decir el día exacto.

Pablo Motos le preguntó si ya se había acostumbrado a hablar muy deprisa, uno de los requisitos del conductor del programa para no restar demasiados segundos en las pruebas: “Yo hablo muy deprisa, aquí el tema está en hacerlo y que se te entienda”.

Y uno de los momentos más comentados del programa vino a continuación, cuando Motos le preguntó qué iba a hacer con su acento andaluz, si tenía pensado suavizarlo. En ese momento, Leal fue muy rápido explicando que lleva muchos años trabajando en televisión y su acento nunca le ha impedido hacerse entender: "No tiene nada que ver el acento con la pronunciación o la dicción. Será un debate y a mí me encanta que surja", aclara.

"Yo trataré de articular más y en el momento en el que los concursantes me entiendan, que lo hacen perfectamente porque llevo 20 años trabajando en televisión, ya no hay problema. A partir de ahí a disfrutar, pero creo que la clave es ser tú mismo, porque si Antena 3 te llama es para que no seas un muñeco”, concluyó.

Por otro lado, Pasapalabra no es el único nuevo proyecto para Roberto Leal. Durante la entrevista en El Hormiguero, Pablo Motos y Roberto Leal desvelaron que trabajarán juntos en El Desafío, un programa que producirá la productora de Motos, Siete y Acción.

"Esperamos poder hacer locuras", explica Pablo sobre este nuevo proyecto que han tenido que paralizar por la crsiis santiraria, del que Leal añade que "va a ser un gran formato".