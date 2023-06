José Manuel Poga: de donde es, su papel de Gandía en 'La casa de papel' y su cicatriz por un error en un rodaje

La carrera de actor se construye poco a poco y eso lo sabe muy bien José Manuel Poga. Comenzó como extra en varias series de televisión y ha llegado a conseguir el papel protagonista en proyectos como La casa de papel o Tú también lo harías. Aunque es un intérprete bastante todoterreno y también trabaja en el cine.

De hecho, su último proyecto es la película La fortaleza, una comedia en la que comparte set con Goya Toledo, Fernando Tejero, Vito Sanz o Carla Nieto, entre otros.

Por qué José Manuel se apoda 'Poga'

José Manuel Rivera, conocido popularmente como Poga, es un actor nacido en Jerez de la Frontera en 1979. El origen de su nombre artístico es bastante curioso y lo reveló durante una entrevista en La voz del sur, donde explicó que de pequeño tenía problemas de dicción y no sabía pronunciar la doble r.

"Para no mandar a los niños al carajo o a la mierda yo los mandaba a la porra. Estaba en los scouts y no podíamos decir palabrotas. Pero aquello tenía doble r, 'Iros a la pogga', decía. Y se me quedó el Poga hasta que me descubrí llamándome así, de modo que lo utilicé como nombre artístico porque todos en el barrio me conocían así", detalló.

Tras acabar sus estudios, se dio cuenta que quería dedicarse a la interpretación y lo dejó todo para meterse en una escuela de teatro. No tardó en ganar experiencia porque allí conoció mucha gente: "Empezamos a montar pequeños espectáculos, con compañías alternativas, y empezamos a trabajar en Sevilla, tanto en teatros como ferias, verbenas, discotecas… Lo que hiciera falta. Me montaba mis propios espectáculos: yo he hecho antistripper, antiboys, despedidas de soltera…".

"He hecho de todo y creo que eso es lo que me ha curtido. Mi madre me dice que he aprendido de la escuela de la calle y eso suena muy Bronx pero es que es verdad: he aprendido en la calle, con un público real delante", recordó.

Su primer gran papel gracias a Alberto Rodríguez

El andaluz apareció en varios cortos y tuvo papeles pequeños en series y películas, pero su gran oportunidad llegó en 2013 en el film Grupo 7. Esta cuenta la historia de una unidad de policías que patrullan por Sevilla para limpiar la ciudad de droga.

La película está dirigida por Alberto Rodríguez y José Manuel siempre ha tenido bonitas palabras para él: "Me dio la oportunidad de hacer una gran película y una buena historia. Y por la proyección que te da esto y, sobre todo, porque me dio mucha seguridad. Era mi primera película, me la jugaba, pensaba si iba a estar a la altura, era un personaje coprotagonista…".

Y añadió: "Alberto me dio mucha seguridad y mucho aplomo para estar muy tranquilo y muy seguro de lo que hacía. Fue un proceso muy suave y muy bonito".

Grupo 7 le dio el empujón que su carrera necesitaba y después de esta vinieron muchas otras películas reconocidas como El niño, Palmeras en la nieve, La sombra de la ley o La trinchera infinita.

Su papel de Gandía en 'La casa de papel'

No solo ha aparecido en películas, sino que también ha destacado en series como Bajo sospecha o Gigantes, aunque sin duda el papel que le catapultó a la fama fue el de César Gandía en La casa de papel. Interpretaba al letal jefe de seguridad del gobernador del Banco de España que hizo la vida imposible a la tropa del Profesor y acabó con la vida de varios de ellos.

Ha sido el peor y más sádico villano al que esta serie se ha enfrentado, pero a él le gustó mucho interpretarlo. En una entrevista con Serielizados, recalcó que se había sentido "sin límites": "Puedo llegar a dónde quiera. Y eso venía en el guion. No hay límites, soy libre de hacer y deshacer, no tengo un código de honor. Un malo así… es el dueño del mundo".

"Cuando curraba haciendo el personaje, tenía la sensación de que podía atravesar las paredes, nada se puede interponer en el camino de Gandía: él fija un objetivo y avanza, avanza, avanza, le da igual lo que tenga por delante", dijo.

El andaluz se unió en la tercera temporada de La casa de papel, aunque en esta su papel era secundario y apenas aparecía. Fue en la cuarta cuando ganó muchísima relevancia y se convirtió en una estrella. Este cambio le chocó mucho y recibió un consejo de Jaime Lorente para poder afrontarlo.

"Iba en el coche con él a promocionar la tercera temporada y le comenté en el coche que no llevo demasiado bien las aglomeraciones, me aturullan, me supera un poco todo eso de los photocalls y las entrevistas y demás. Y me contestó: '¡Pues en chica te has metido, Poga!'", hizo memoria entre risas.

El origen de su cicatriz en el hombro

El actor tiene una visible cicatriz en el hombro derecho y se lo hizo durante una escena de pelea en el rodaje de La casa de papel junto a Bogotá (Hovik Keuchkerian). En ella, el miembro de la banda lo tenía agarrado por el cuello con un cuchillo real en el hombro y le dieron cuenta que le empezaba a chorrear sangre.

"Yo creía que era la cremallera del mono pero no. Me tuvieron que dar tres puntos".

Poco se sabe sobre la vida privada de José Manuel, ya que apenas utiliza las redes sociales y en sus entrevistas nunca habla sobre familia, pareja o temas similares.

Poga está trabajando muy duro y cada vez más tiene el reconocimiento público que se merece gracias a su increíble talento y sus habilidades.