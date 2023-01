Así es Jorge Blanco, concursante de 'El Desafío': el entrenador personal de famosos como Pablo Motos o Elsa Pataky

Empieza una nueva temporada de El Desafío, el concurso de Antena 3, en el que varios famosos se enfrentan a duros retos físicos y mentales para demostrar que son capaces de todo. Uno de ellos es Jorge Blanco, un entrenador personal que ha trabajado con algunas de las estrellas más importantes nacionales e internacionales.

El zaragozano se suma así a una lista importante de celebrities: Florentino Fernández, Rosa López, Laura Escanes, Boris Izaguirre, Ana Guerra, Jorge Lorenzo y Mariló Montero.

El deporte para defenderse de sus hermanos

Los inicios de Jorge Blanco en el deporte se deben a tener que hacer frente a las peleas con sus dos hermanos mayores. En una entrevista con El Español, confesó que sus padres lo apuntaron a judo cuando tenía cuatro años porque "le caían bofetadas de colores por todos lados".

Rápidamente, el joven demostró que tenía mucha habilidad para las artes marciales y dio el salto al kickboxing, donde llegó a ser Campeón de España, y al boxeo (pasó a ser miembro del comité olímpico).

En 2009, se trasladó a Toronto (Canadá) donde compaginaba su trabajo como abogado con dar clases en un gimnasio. Allí, un jugador de la NHL (Liga Nacional de Hockey) vio como entrenaba y le pidió si podía ayudarle. Terminó encantado y se lo recomendó a sus compañeros.

Gracias al boca a boca, Georges St-Pierre, uno de los mejores luchadores de artes marciales de la historia, se interesó por él y se convirtió en su entrenador personal. A pesar de que este ya no compite, sigue bajo la 'tutela' de Jorge y ha reconocido en varias ocasiones que "son hermanos".

Jorge Blanco, más conocido como 'Spaniard'

Su forma de entrenar ganó mucha fama en Canadá y comenzaron a llamarlo 'Spaniard', en referencia a ser español. A través de esto, Jorge fue capaz de crear un método deportivo llamado así y que ha conseguido popularizar.

En una entrevista con ABC, explicó en qué consistía este método exactamente: "Me gusta atacar a la mente, no al cuerpo. A la que realmente nos controla. Todo lo que he aprendido en mis años de competición y de ayudar a deportistas de élite es que tienen un juego mental espectacular, y eso es lo que yo intento aplicar a la gente de a pie y ha demostrado dar bastante éxito. Trato de enfocarme en tomar buenas decisiones, un poco la mentalidad Kaizen, en mejorar cada día un poquito y tomar mejores decisiones".

"Con tu entrenador lo vas a hacer bien, o al menos lo vas a hacer, pero si luego te vas a casa y tomas malas decisiones, te comes una pizza y te bebes cuatro birras por ejemplo, no sirve de nada. Me gusta atacar la cabeza para que luego haya resultados físicos", dejó claro.

Su agenda: Meghan Markle, Elsa Pataky, Chris Hemsworth...

Jorge Blanco ha destacado frente a otros entrenadores y ha logrado hacerse con una importante agenda de clientes y amigos, como el rapero Drake. En una charla con Vanity Fair, narró como había surgido esto: "Él es nacido y criado en Canadá. Coincidimos en una cena hace años y desde ese momento hemos tenido una gran relación".

Otra de sus compañeras de entrenamiento ha sido Meghan Markle, que estuvo dando clases con él antes de casarse con el príncipe Harry: "Entrené a ella cuando ella estaba en Toronto durante el rodaje de la serie Suits. Hacíamos un poquito de artes marciales, un poco de boxeo y a veces kickboxing. ¡La verdad es que nunca pensé que podía llegar a ser princesa!. Yo me lo pasé muy bien entrenando con ella porque es supersimpática y además habla español, eso sí, con acento argentino".

Sin embargo, uno de sus clientes más importantes ha sido Chris Hemsworth, que llegó a él gracias a su hermano Luke, que ya lo conocía y reveló lo fácil que era trabajar con él: "Chris es un tío que está en muy buena forma física, es muy coordinado, muy buen deportista… Creo que podría jugar a cualquier deporte y hacerlo bien porque tiene mucha habilidad. Eso hace que los entrenos con él sean muy divertidos, ya que si el alumno es habilidoso, te lo pasas mucho mejor. La verdad es que cuando entrenamos juntos nos lo pasamos súper bien porque además siempre estamos haciendo gracias y bromas".

Su amistad con Chris hizo que conociera a su mujer, Elsa Pataky, y también se unió al método 'Spaniard': "Con ella sí que entreno a menudo. Es una auténtica 'máquina', está en una forma espectacular y encima tiene más mérito porque es madre de tres hijos".

Sobre si existía mucha competitividad entre ellos, Jorge reconoció que sí: "La verdad es que tienen una disposición increíble. Y sí, tanto Elsa como Chris son muy competitivos y eso es súper divertido a la hora de entrenar, no te voy a engañar. Son gente con mucho sentido del humor, muy amables y cuando estás con ellos te lo pasas bien, no les veo como estrellas de Hollywood, sino como una pareja absolutamente normal y encantadora".

Pablo Motos, su cliente y amigo en España

El deportista se desplaza mucho por trabajo, ya que tiene clientes en muchos países. En España, uno de los más populares es Pablo Motos, a quien da clases de boxeo y llegó a calificarlo como "con mentalidad de deportista de élite". Se lo presentó Elsa Pataky hace cinco años y desde entonces no han dejado de trabajar juntos.

Jorge habla maravillas del presentador de El Hormiguero: "Es muy intenso y físicamente es un torbellino, está en una forma física alucinante para su edad. Es un tío que está muy fuerte de cabeza, aunque esté cansado, sus propias ganas de superación le hacen seguir. No es porque sea mi amigo, pero es que lo da todo en cada sesión".

Para él, Pablo es una persona "muy inquieta y curiosa" que ve muchos videos de peleas en YouTube, así que cuando llega la hora del entrenamiento, le pide que se lo enseñe. "Entrenamos unos 90 minutos. Primero calentamos bien, hacemos desplazamientos de piernas y, poco a poco, vamos subiendo y empezamos a golpear, realizando varios asaltos de manoplas. En la rutina también está muy presente el saco", añadió.

No es el único miembro de este programa de televisión al que le gustaría entrenar con Jorge. "Tengo un entrenamiento pendiente con Juan Ibáñez. Igual hago una sesión conjunta con él, Damián Molla y los demás, porque Jorge Ventosa, el director de producción, está lesionado en el hombro.

En lo referido a su vida privada, es muy discreto y no ha hecho público en ningún momento que tenga pareja. El zaragozano disfruta mucho de sus viajes a España, sobre todo si ve el mar y adora para tiempo con su sobrino.

Jorge Blanco ha logrado conseguir una agenda de clientes famosos muy exclusiva. ¿Será su preparación física suficiente para ganar este programa de televisión y ser el sucesor de Juan Betancourt?