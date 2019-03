Así es el primer tráiler de 'Scary Stories to Tell in the Dark', la nueva terrorífica y perturbadora película de Guillermo del Toro

PRIMER AVANCE

Tras muchas expectativas, se ha estrenado el primer tráiler de 'Scary Stories to Tell in the Dark', la película de terror dirigida por André Øvredal, a partir de un guion coescrito por Dan y Kevin Hageman, y una historia de Guillermo del Toro. La historia está basada en la serie de libros infantiles del mismo nombre de Alvin Schwartz.