Así es Robert Pattinson: descubre el lado más personal del nuevo Hombre Murciélago (Batman)

Tras convertirse en uno de los vampiros más famosos de la historia del cine, el actor británico de 35 años, Robert Pattinson, se enfrenta a un nuevo reto profesional: convertirse en el nuevo Batman. El próximo 4 de marzo ya se podrá disfrutar en cines de la nueva historia del hombre murciélago.

Esta noche, los actores protagonistas de The Batman, Robert Pattinson y Zoë Kravitz (Catwoman), estarán en El Hormiguero de Antena 3 presentando la última película de uno de los héroes más famosos.

La infancia de Robert Pattinson

Nacido en Londres el 13 de mayo de 1986, Robert Douglas Thomas Pattinson, más conocido como Robert Pattinson, creció en una familia de clase media. Mientras su padre, Richard, se dedicaba a la importación de automóviles antiguos desde Estados Unidos, su madre, Clare, trabajaba en una agencia de modelos.

El pequeño de dos hermanas, Victoria y Lizzy, fue un estudiante poco brillante, al que incluso llegaron a expulsar de una de las escuelas más elitistas de su ciudad, Tower House School. Y es que el ahora actor siempre ha sabido que su vocación era dedicarse al mundo de la interpretación.

En unas declaraciones que recogió la revista ShowBiz Spy, Pattinson confesó que de niño quiso ser rapero gracias al cantante Eminem, al que considera un genio: “Tengo una inmensa colección de cintas de cassette en las que se me oye rapear con tan sólo 13 añitos”, desveló. El de Londres incluso admitió tener su propio grupo al que llamó Big Tub and the Tappy Cats.

[[H3:De su debut en ‘Harry Potter’ hasta convertirse en uno de los vampiros más famosos del cine]]

Antes de cumplir los veinte años, Robert Pattinson dio el salto a la gran pantalla gracias al papel de Cedric Diggory en Harry Potter y el cáliz del fuego. El próximo Batman concedió una entrevista a GQ donde el actor recordó que se sintió intimidado en el rodaje: "Fue muy aterrador. La primera escena que filmé fue en el laberinto mágico y nunca había hecho nada con efectos especiales y acrobacias, lo que fue un gran problema en ese momento. Me sentía muy, muy intimidado". Además, bromeó diciendo que se sintió "tonto" al sostener la varita.

Tan solo tres años más tarde, el actor se convirtió en estrella mundial cuando dio vida a Edward Cullen en las adaptaciones cinematográficas de las novelas de la saga Crepúsculo, de Stephenie Meyer. Un papel que, tal y como recogió Antena 3, estuvo motivado por su falta de dinero, “tras gastarse casi todo lo ganado en 'Harry Potter y el cáliz de fuego' en un apartamento del barrio londinense del Soho y en tratar de impulsar su carrera como músico”.

Para el actor británico, Edward Cullen ha sido el papel más difícil de toda su vida: “Creo que Crepúsculo es probablemente la parte más difícil que he hecho porque al hacerlo para cinco películas, es muy difícil pensar en cosas que tal vez no sean aburridas. Especialmente si no mueres. Porque... ¿Cuál es el drama? ¡No tienes miedo de nada! Y esa es toda la esencia del drama: la vida y la muerte”, explicó a The Guardian. Es más, durante una entrevista de 2017 con Howard Stern, Pattinson confesó que casi lo despiden por interpretar el papel de Edward Cullen demasiado en serio.

La historia de amor entre el vampiro y la mortal, Bella Swan (Kristen Stewart) conquistó a millones de fanáticos en todo el mundo, y no solo durante las cinco películas de la saga, sino también en la vida real.

La historia de amor entre Robert Pattinson y Kristen Stewart

Robert Pattinson y Kristen Stewart se conocieron durante el rodaje de la saga Crepúsculo, mientras daban vida a la pareja inspirada en las novelas juveniles de Stephenie Meyer. La directora del film, Catherine Hardwicke, manifestó públicamente la química entre ambos actores. Es por ello que, tras interpretar a Bella y Edward, ambos iniciaron una relación fuera de la gran pantalla.

Al principio del noviazgo, tanto Robert como Kristen, decidieron permanecer en silencio, negando los constantes rumores acerca de su romance. Sin embargo, una serie de fotografías de ellos besándose fuera del set de grabación, confirmó lo que era un secreto a voces.

Kristen Stewart y Robert Pattinson // Gtres

No obstante, la popularidad de la pareja se vio afectada cuando se publicaron unas imágenes de la actriz besándose con el director de cine, Rupert Sanders, con quien coincidió en la producción de Blancanieves y la leyenda del cazador. En ese momento, Stewart hizo público un comunicado en el que reconoció su "indiscreción momentánea" con el cineasta (entonces casado y con dos hijos).

Además, le pidió disculpas a Pattinson, el que era su pareja desde hacía tres años: “Lamento profundamente el daño y la vergüenza que he causado a quienes tengo cerca y a todos a los que esto ha afectado. Esto ha puesto en peligro lo más importante en mi vida, la persona que más amo y respeto, Rob. Lo amo, lo amo, lo siento mucho", dijo la actriz en un comunicado.

Después de que se confirmara que el compromiso entre Robert Pattinson y Kristen Stewart se había terminado, la pareja tomó caminos separados.

Otros amores de Pattinson

En 2008, las revistas People y Vanity Fair nombraron a Robert Pattinson el hombre vivo más atractivo del mundo. En 2009, el actor también fue aclamado como el hombre más atractivo en una encuesta realizada por la revista Glamour en todo el Reino Unido y en 2010 fue nombrado el hombre mejor vestido del mundo por las revistas GQ y Glamour. Por su parte, en 2020 fue proclamado como el hombre más atractivo del mundo. ¿Será por eso que el actor ha conquistado tantos corazones?

Considerado uno de los hombres más sexys del planeta, Pattinson ha sido relacionado con Camila Belle, Nikki Reed, Katy Perry o Emma Watson. A pesar de todos los rumores, solo se le han conocido varias novias oficiales.

La primera pareja pública de Robert fue la modelo alemana Nina Schubert, con quien estuvo desde 2003 a 2006, año en el que decidieron poner fin a su relación de mutuo acuerdo.

Tras la relación más mediática del británico con Kristen Stewart, el actor comenzó a salir con la cantante, compositora, productora, bailarina y actriz, FKA Twigs, con quien oficializó su relación en la Gala MET de 2015. La pareja se comprometió a los siete meses de conocerse. Sin embargo, en 2017, finalizaron su historia de amor.

FKA Twigs y Robert Pattinson // Getty

Desde 2018, el actor mantiene una relación estable con la modelo Suki Waterhouse, aunque ambos mantienen su vida privada en el máximo anonimato posible.

Recientemente, Pattinson habló de su pareja en el programa Jimmy Kimmel Live, donde aseguró que nunca había estado tan nervioso ante el estreno de una película como lo está ante la de The Batman, la cual ha podido ver junto al director de la cinta, Matt Reeves, su familia y su novia, Waterhouse: “Estoy bastante seguro de que normalmente no le gusta ver películas de superhéroes pero solo ver que estaba captando su atención todo el tiempo, y sentir una pequeña lágrima en su cara, lo cambió todo”.

La exitosa carrera cinematográfica de Robert Pattinson

A pesar de que la carrera de Robert Pattinson comenzó con mal pie cuando se eliminaron sus escenas en la película, La feria de las vanidades, donde el actor se estrenaba en la gran pantalla, no ha parado de cosechar éxitos desde entonces.

Robert ha trabajado con cineastas como David Cronenber en Cosmópolis (2012) o Maps to the stars (2014). También ha estado bajo la dirección de David Michôd en El cazador (2014) o de James Gray en Z, la ciudad perdida (2016). Además, ha protagonizado el thriller policial Good Time (2017), ha explorado el terreno de la comedia en Damsel (2018) y el del terror psicológico con El Faro (2019).

En los últimos años, el actor británico ha interpretado al Delfín de Francia en The King (2019), un drama histórico que cuenta la ascensión del rey Enrique V de Inglaterra al trono. Finalmente, el último de sus trabajos fue Tenet (2020).

La noticia de que Robert Pattison es el próximo Batman ha generado un gran revuelo. El paso de vampiro a murciélago seguro que no deja indiferente a nadie.

Lo que sí está claro, es que Pattinson es uno de los actores más exitosos del panorama cinematográfico. En 2009 fue nombrado por Vanity Fair como uno de los actores mejor pagados de Hollywood. En 2010, el periódico británico The Sunday Times puso al actor en su lista de jóvenes millonarios en el Reino Unido, mientras que la revista Time lo nombró una de las 100 personas más influyentes en el mundo. En 2012, la revista Forbes colocó a Robert en la cuarta posición de su lista de los actores más rentables de la industria.

Sus pinitos en el mundo de la música y del modelaje

Robert Pattinson no ha grabado ningún disco, pero nunca se ha olvidado de la música al igual que su hermana, Lizzy Pattinson, quien es cantante y participó en el programa The X Factor UK 2014. El actor incluyó dos de sus composiciones en la banda sonora de la saga vampírica, Crepúsculo: Never think y Let Me Sign. Además, la banda sonora del largometraje How to Be, también incluye tres canciones de Pattinson.

El británico también ha ejercido como modelo, siendo imagen de firmas tan prestigiosas como Dior.

El apoyo de Pattinson a grandes causas

Robert Pattinson ha participado en numerosas causas benéficas apoyando campañas como Go Campaign en defensa de las niñas refugiadas, colaborando en asociaciones como ECPAT, donde se lucha contra el tráfico de menores o utilizando su imagen para recaudar fondos destinados a refugios, orfanatos u organizaciones globales como ‘International Medical Corps’.