Así es Rosa, ganadora del bote de 'Pasapalabra': de dónde es, a qué se dedica y cuánto dinero se lleva

Desde muy pequeña, Rosa ha querido ir a Pasapalabra, en parte por la insistencia de su madre, pero nunca se imaginó que podría llegar a convertirse en la ganadora del concurso.

“Cuando estábamos sentadas delante de la tele juntas, siempre me decía que por qué no me apuntaba. Me animaba específicamente para Pasapalabra porque, cuando yo era pequeña y lo veía, siempre decía que cuando fuera mayor de edad iría. Así, al final, después de repetírmelo muchas veces, me convenció”, confesaba la coruñesa.

Y es que Rosa, nacida en 1993 en Quilmes, Argentina, siempre ha estado muy unida a sus padres y a sus tres hermanos: Enrique, María y Alejandra. Además, cuando ella tenía siete años, en 2001, sus padres decidieron emigrar a España, concretamente a Galicia, de donde era originario su padre; por lo que tuvieron que hacer muchos sacrificios para salir adelante. Ahora, como Rosa dijo al ganar el premio, tiene la oportunidad de devolverles todo lo que hicieron por ella.

A sus 32 años, Rosa se define como una persona positiva, algo tímida, pero también muy curiosa. Muy probablemente de esta curiosidad nació su impulso por animarse a participar en el programa, aunque también tiene que ver mucho su formación y los pasatiempos que tiene.

Rosa, después de ganar El Rosco de 'Pasapalabra' | Antena 3

Su profesión y estudios

Hasta la fecha, Rosa ha estado trabajando como profesora de español para estudiantes internacionales en el ámbito universitario. No hay que confundir esta enseñanza con Lengua Castellana, pues ella se enfoca en los estudiantes que no tienen el español como primera lengua.

Por otro lado, estudió el grado de Filología Inglesa, pero después realizó un máster en Lingüística, otro en Educación y otro en Neurociencia aplicada a la educación. Con todos estos conocimientos... ¡Entendemos muchas cosas!

Sus grandes pasiones

Una de sus grandes pasiones es la cocina, tanto porque la encanta comer como porque la encanta aprender. A través de la cocina es capaz de descubrir culturas y sabores nuevos y aprender y practicar nuevas habilidades constantemente. Sin embargo, el hecho de poder compartir los platos con personas que quiere también es algo que la mueve a hacerlo.

Además, le gusta también hacer deporte, leer, escuchar podcasts, estar en la naturaleza, dibujar y bordar.

En cuanto a la música, lo que más disfruta es el género folk, folk rock y country folk, aunque también escucha algo de pop. Pero sus aficiones no se quedan aquí, sino que también le gusta leer sobre historia, psicología o antropología.

Con unos gustos y formación tan diversa... ¡Normal que se haya hecho ganadora!

Cuánto dinero ha ganado

El premio del bote que ha ganado Rosa es de 2.716.000 euros, pero, sin embargo, hay una gran parte que se lleva Hacienda, tanto al finalizar el concurso como al hacer la Declaración de la Renta.

Los premios en metálico tienen una retención automática y obligatoria del 19% del total de la cifra para evitar fraudes. De esta manera, Rosa solo ingresará 2.199.960 euros, ya que 516.040 euros se irán de manera automática para Hacienda.

El siguiente paso que tiene que dar es presentar el dinero restante en su Declaración de la Renta de 2026 (la que se entrega en 2027), donde se le aplicarán los tramos comunes del IRPF.

Ahí, el dinero del premio se sumará al de sus beneficios anuales y todo ese montante se tributará según los tramos del IRPF. En su caso, tendrá que pagar un tipo marginal cercano al 47%, por lo que Hacienda se quedará con un total aproximado de 1.276.000 euros, dejando un premio para la concursante de unos 1.440.000 euros.