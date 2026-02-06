Cuánto dinero se lleva Manu en 'Pasapalabra' tras la victoria de Rosa: ¿seguirá concursando?

Rosa se ha proclamado como ganadora del bote más grande de la historia de Pasapalabra, pero, lejos de lo que podría pensarse, el perdedor también gana dinero en Pasapalabra...

Durante 437 programas, muchos más que Rosa, pues empezó a concursar el 16 de mayo de 2024, ha ido acumulando dinero hasta llegar a una buena cifra: 270.600 euros.

Sin embargo, no todo es para él, pues de Hacienda no se libra nadie...

Rosa, Manu y Roberto Leal en Pasapalabra | Antena 3

¿Cuánto se lleva para casa?

Como ocurre con todos los premios de concursos de televisión, estos se consideran una ganancia patrimonial que tributa en el IRPF dentro de las tablas generales de la renta.

Los premios en metálico tienen una retención automática y obligatoria del 19% del total de la cifra para evitar fraudes. De esta manera, Manu solo recibirá 219.186 euros, ya que 51.414 euros se irán de manera automática para Hacienda.

Otra reducción de premio podría ocurrir cuando tenga que hacer la Declaración de la Renta de 2026 (la que se entrega en 2027), donde se le aplicarán los tramos comunes del IRPF.

Ahí, el dinero del premio se sumará al de sus beneficios anuales y todo ese montante se tributará según los citados tramos del IRPF.

Si sus ganancias totales superan los 300.000 euros, se le aplicará un tipo máximo autonómico del 20,5%, a lo que habría que sumarle el tramo estatal, 24,5%, por lo que tributaría a un tipo marginal cercano al 45%.

Todo esto dependerá de sus beneficios anuales, pues si fueran inferiores a 300.000 euros, el tipo estatal se reduciría al 22,5%.

También hay que tener en cuenta que el 19% deducido al momento de recibir el premio, se descontará de ese porcentaje de IRPF a pagar.

Manu en 'Pasapalabra' | Antena 3

¿Continuará concursando?

Contrario a lo que muchos podrían pensar, Manu no seguirá participando en el programa, por lo que no podrá optar a hacerse con el bote en una nueva oportunidad. Eso sí, se lleva algo de dinero, que ya es bastante alivio...