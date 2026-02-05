Cuánto dinero llevan acumulado Manu y Rosa en 'Pasapalabra': todas sus estadísticas

Así llegan Manu y Rosa a la semana decisiva en Pasapalabra: duelo de estadísticas a punto de caer el bote | antena3.com

¡Hoy es el gran día! Pasapalabra, con Roberto Leal a los mandos, entrega este jueves el mayor bote del programa: 2.716.000 euros. Manu o Rosa, uno de los dos, conseguirá completar El Rosco y hacer historia de la televisión.

Manu y Rosa llevan compitiendo juntos 306 programas con 91 empates, 120 victorias de Manu y 95 victorias de Rosa.

Aparte del bote, los participantes han ido acumulando dinero en cada programa. Cada victoria equivale a 1.200 euros, mientras los empates dividen el motín y suponen 600 euros para cada uno. Por tanto, Manu lleva recaudados 270.600 euros y Rosa un total de 168.600 euros justo antes de entregar el bote.

Con 436 programas, Manu se ha convertido en el concursante más longevo de toda la historia de Pasapalabra, superando los 360 de Orestes Barbero. ¿Esta experiencia le valdrá su victoria frente a Rosa, o la gallega conseguirá imponerse?

Estadísticas de Manu

Programas : 436

: 436 Victorias : 161

: 161 Derrotas : 146

: 146 Empates : 129

: 129 Dinero acumulado : 270.600 €

: 270.600 € Veces que se ha quedado a un acierto del bote : 6

: 6 Fecha de incorporación: 16/5/24

Estadísticas de Rosa

Programas : 306

: 306 Victorias : 95

: 95 Derrotas : 120

: 120 Empates : 91

: 91 Dinero acumulado : 168.600 €

: 168.600 € Veces que se ha quedado a un acierto del bote : 2

: 2 Fecha de incorporación: 19/11/24

Estadísticas compitiendo juntos