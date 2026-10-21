Así suena la colaboración entre Timothée Chalamet y Hans Zimmer para 'Dune: Parte tres'

El estreno de la tercera entrega de la saga Dune el próximo 15 de diciembre es uno de los más esperados de la temporada cinematográfica, con miles de fans del universo creado por el escrito Frank Herbert deseosos de ver cómo el emperador Paul Atreides hace frente a la alianza que se ha creado contra su reinado.

Las producciones, dirigidas por Denis Villeneuve, cuentan desde el primer largometraje con un elenco lleno de estrellas como Zendaya, Javier Bardem, Rebecca Ferguson, Josh Brolin, con la incorporación de tótems como Robert Pattinson en Dune: Parte tres, o Timothée Chalamet, protagonista de la trama.

Un rol que parece haber evolucionado en esta nueva película, ya que el actor interviene directamente en la pieza compuesta por el icónico Hans Zimmer para la banda sonora: Desert Chant.

Como se escucha en la canción, Timothée Chalamet tararea durante los primeros segundos, antes de que la pieza eleve el tono con la espectacularidad que ha caracterizado las composiciones de Zimmer para la saga, un universo muy especial a nivel personal para el compositor. "Para mí, la belleza de trabajar en Dune residía en que me transportaba a una época llena de imaginación juvenil, donde todo era real y lo imposible posible", indicó en una entrevista sobre su conexión con el mundo de Dune.