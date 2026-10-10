Quién es Alberto Cortés, el dramaturgo que interpreta a Federico García Lorca en 'La bola negra'

La bola negra está dando mucho de qué hablar. La película dirigida por Javier Ambrossi y Javier Calvo tiene tal proyección internacional que son muchos los rumores de que el filme estará multinomiado en los Oscar 2027.

La historia de La bola negra entrelaza las vidas de tres hombres homosexuales en 1932, 1937 y 2017, mostrando cómo el deseo, el rechazo, la memoria y la herencia emocional atraviesan generaciones, con la obra de Federico García Lorca inacabada como inspiración. El título hace referencia a la 'bola negra', el voto con el que un exclusivo casino de Granada rechazaba la entrada de un joven por ser homosexual en el manuscrito que Lorca dejó sin terminar antes de ser asesinado en 1936. Esa imagen del rechazo se convierte en el símbolo central de la película.

Y en la película aparece el propio Lorca, interpretado por Alberto Cortés, un dramaturgo, poeta y performer malagueño que ha construido una trayectoria alejada de los caminos convencionales de la interpretación.

Ahora, su salto al cine llega de la mano de Javier Calvo y Javier Ambrossi, Los Javis, que le han confiado el papel del poeta granadino en La bola negra. Repasamos quién es este actor que da vida en la película a uno de los poetas más importantes de España.

Los orígenes y a formación de Alberto Cortés

Nacido en Málaga en 1983, Alberto Cortés se formó en Dirección Escénica y Dramaturgia en la Escuela Superior de Arte Dramático de Málaga y estudió Historia del Arte en la Universidad de Málaga. Comenzó su recorrido escénico en 2009 y desde entonces ha desarrollado un lenguaje propio en el que conviven teatro, danza, poesía y performance.

Su trabajo se mueve por los márgenes de las convenciones, con el cuerpo y la vulnerabilidad como herramientas expresivas. No es únicamente un intérprete, pues escribe, dirige y participa en la construcción de sus propios universos escénicos.

Entre sus creaciones figuran El ardor, Hollywood, Masacre en Alaska y One night at the Golden Bear, además de Analphabet, una pieza que ha circulado por festivales y escenarios nacionales e internacionales.

En 2024 publicó Siempre vengo de noche, un libro que reúne el texto de una de sus obras y notas sobre su proceso creativo. Esa publicación terminaría siendo una puerta de entrada inesperada al universo de Los Javis: Javier Calvo leyó el libro y comenzó a imaginar qué rostro podría encarnar al Lorca que ambos querían llevar a la pantalla.

Según ha explicado Calvo, los directores buscaban acercarse a Lorca desde una sensibilidad queer y encontraron en el dramaturgo malagueño una conexión artística y vital con el poeta. Tras conocer su trabajo, le hicieron una prueba y, en palabras de Ambrossi, "era él".

La presencia de Cortés en pantalla es breve, pero su personaje tiene un peso simbólico que va más allá de los minutos que aparece. De hecho, la escena de Lorca estuvo cerca de desaparecer durante el desarrollo del proyecto. Los directores han contado que durante un tiempo imaginaron una película sobre el legado del poeta sin mostrarlo directamente, hasta que decidieron conservar una secuencia que consideraban esencial.

Así preparó el papel de Lorca

Es todo un reto interpretar a un personaje tan importante cuya voz nunca quedó registrada para la posteridad.

Pero para preparar el papel, el actor encontró el punto de partida en las afinidades entre su propia experiencia y la del escritor. En una entrevista con Diario Sur, resumió ese acercamiento desde tres lugares: el autor teatral, el poeta y el "marica andaluz que escribe sus propias creaciones".

Su llegada al cine coincide, además, con una nueva etapa editorial. En 2026 ha publicado Libro de las devociones, un volumen que reúne su intercambio epistolar con el religioso Fernando Donaire, la obra teatral El corazón de Ester y el poemario Los chicos de la playa Adoro.

Con La bola negra, Alberto Cortés se estrena en el cine después de años construyendo una voz propia en la escena contemporánea, y lo hace con uno de los personajes más importantes de la historia de España.