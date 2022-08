Bad Bunny debuta como actor en la película 'Bullet Train' junto a Brad Pitt

Bad Bunny acaba de desatar un increíble éxito mundial con el reciente lanzamiento de su último disco Un verano sin ti y las previsiones de gira mundial de este trabajo.

Pero no le bastaba con conquistar la industria musical: ahora se pasa al cine y debuta con su primera película, Bullet Train, junto a actores de la talla de Brad Pitt, Sandra Bullock y Joey King.

El cantante puertorriqueño interpretará a The Wolf en la película con la siguiente sinopsis: cinco asesinos a sueldo se encuentran a bordo de un tren bala que viaja de Tokio a Morioka. Los sicarios descubrirán que sus misiones no son ajenas entre sí. La pregunta es quién saldrá vivo del tren y qué les espera en la estación final. ¿Conseguirá Bad Bunny sobrevivir a ese viaje?

Fecha de estreno

La película se estrena el viernes 5 de agosto en cines, pero los críticos que han tenido la oportunidad de verla tienen opiniones muy dispares sobre la cinta. Habrá que verla para juzgar.

Se trata de una comedia negra de acción de 126 minutos, con David Leitch en la dirección, conocido por dirigir otras películas como Deadpool, Fast & Furious: Hobbs & Shaw o John Wick (Otro día para matar)

Cómo es trabajar con Bad Bunny

El mismísimo Brad Pitt ha desvelado cómo es trabajar con Bad Bunny como actor, alejado de los micrófonos y enfocado en los focos y las cámaras. Por lo que se ve, el intérprete de Sr. y Sra. Smith solo tiene palabras buenas para el conejo malo.

"Fue muy divertido porque vino dispuesto a todo. Cuando leí el guion por primera vez y llegué a esa parte (al personaje de Bad Bunny) me reí a carcajadas. Tenía muchas ganas de trabajar con él y cuando rodamos la escena juntos no me decepcionó, me reí lo mismo", ha contado Pitt sobre su interacción con el cantante en la película, en la que parece tendrán un rifirrafe.

Su continuidad en el mundo del cine

Está claro que Bad Bunny es una estrella del espectáculo en lo que a la música se refiere, y podría ir en camino de convertirse en una estrella de Hollywood. El intérprete de Tití me preguntó ha abierto la veda al mundo de la actuación, pero no extrañaría verlo en otros proyectos interpretativos de gran importancia.

Hace unos meses se rumoreaba que el puertorriqueño podría pasar a formar parte del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), noticia recientemente confirmada por Sony Pictures Entertainment. El cantante interpretaría a El Muerto, un personaje recurrente en los cómics de Marvel, convirtiéndose en el primer héroe latino en protagonizar una película de este sello.

"Esta película va a ser épica (...) Todavía no me lo creo. Estoy muy orgulloso porque mi trabajo me haya brindado la oportunidad de ser el primer héroe latino protagonista de una película. Los espectadores van a estar orgullosos de mi trabajo", señaló el artista para una entrevista en el canal de YouTube New Music Daily.