Bad Bunny será El Muerto, el nuevo héroe de Marvel

Bad Bunny se pasa al cine en forma de superhéroe. El cantante puertorriqueño será El Muerto en la película que Marvel y Sony Pictures preparan para estrenar en enero de 2024.

La noticia la ha adelantado la web de cine Variety, que recoge las declaraciones del presidente de Sony Motion Pictures Group, Sanford Panitch, en la CinemaCon 2022, la reunión anual de propietarios de salas de cine en Las Vegas. Según éste, Benito Antonio Martínez Ocasio será el primer actor latino en protagonizar una película del universo Marvel.

No será, eso sí, el primer cantante que lo hace. Harry Styles dio la sorpresa a finales de 2021 al aparecer en la película Eternals como Eros, el hermano de Thanos, y confirmar su fichaje por este universo.

"Dar vida a El Muerto es simplemente increíble... muy emocionante”, aseguró el rapero al hacer oficial la noticia. Ocasio es gran fan de la lucha libre y este papel es algo así como un sueño.

¿Quién es El Muerto de Marvel?

El Muerto es un luchador cuyos poderes se transmiten por ascendencia en forma de máscara. Según la web oficial de Marvel, estos poderes le otorgan una fuerza sobrehumana. La primera aparición de El Muerto fue en el cómico Daze of the Dead: The Número Uno Edition, de febrero de 1998. En este cómic se cuenta la historia de Diego, un joven mexicano de 21 años que vive en California y que un día es secuestrado y sacrificado por los dioses, volviendo un año después a la Tierra, con poderes sobrenaturales. Él es El Muerto.

Bad Bunny no dará vida a este episodio. En el escenario de CinemaCon, los ejecutivos de Sony sugirieron que Ocasio interpretará a un antihéroe a punto de heredar el poder de su padre aunque no se sabe nada más.

Los papeles como actor de Bad Bunny

El papel de Bad Bunny no será su primer trabajo como actor. El puertorriqueño ya ha hecho sus pinitos en la interpretación.

En 2021 apareció en cuatro capítulos de la serie Narcos: México.

Además ha participado en la película Fast & Furious 9 y en la serie WWE Raw.