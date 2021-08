Barbra Streisand, sobre 'Ha nacido una estrella' de Lady Gaga y Bradley Cooper: "Me parece una mala idea"

Cuando se supo que se estaba preparando un nuevo remake de A Star Is Born (Ha nacido una estrella), Barbra Streisand se mostró muy emocionada apoyando el proyecto. La artista de 79 años protagonizó la versión de 1976, siendo la más popular hasta que llegó de la de Bradley Cooper y Lady Gaga en 2018.

Y viéndolo con perspectiva parece que Streisand ha cambiado de opinión, asegurando que esta última versión le pareció "una idea equivocada". "Mira, fue un gran éxito. No puedo discutir el éxito. Pero no me importa tanto el éxito como la originalidad", ha explicado en el programa australiano The Sunday Project.

Muy parecido a su remake

EL motivo por los que Barbra Streisand se ha desdicho de su opinión inicial, fue ver la versión final dirigida por Cooper. "Se suponía que serían Will Smith y Beyoncé", ha empezado explicando, asegurando que le hablaron de otro remake. "Pensé 'eso es interesante'. Hacerlo realmente diferente de nuevo: un tipo diferente de música, actores integrados. Pensé que era una gran idea. Así que me sorprendió ver lo parecido que era a la versión que hice en 1976", ha añadido.

Sobre su propia versión en 1976, Barbra ha asegurado que sí rompió con las dos versiones anteriores de A Star Is Born — cuya versión original se hizo en 1937 y una segunda en 1954—.

"Cuando hice A Star Is Born, Judy Garland (protagonista del remake de 1954) estuvo genial y pensé, 'Dios mío, ¿cómo voy a hacer esto? Tengo que cambiarlo. Me convertiré en una cantautora que toca la guitarra, y Kris Kristofferson ya es cantautor, y cambiaremos un poco la historia", ha explicado matizando los cambios en los personajes con sus predecesores.

Sin embargo, Streisand lamenta que el remake de 2018 siga la misma estela que el que ella popularizó en 1976, con un protagonista músico venido a menos y bebedor (Bradley Cooper), que se enamora de una joven cantautora (Lady Gaga).

Pero a pesar de las críticas de la artista, A Star Is Born (2018) fue todo un éxito que recaudó más de 436 millones de dólares en todo el mundo, y se alzó con el Oscar a la Mejor Canción Original.