Belén Esteban estalla contra Kiko Rivera: "Los que nos hemos drogado ha sido porque nos ha dado la gana"

Kiko Rivera ha sido el último invitado en el programa de Jesús Calleja donde ha hecho unas confesiones de lo más personales durante su viaje a Nepal.

En un momento de la entrevista, el DJ le reveló al presentador que no aceptó el nacimiento de su tercera hija —segunda con Irene Rosales— Carlota. "Estaba muy mal, no me sentía bien conmigo mismo, no lo aceptaba, no quería, incluso el día de su nacimiento tampoco. Pero, poco a poco, me fue ganando", explicó totalmente devastado.

Además, Rivera aseguró que durante el embarazo de Irene, no le tocó la barriga "ni una sola vez" debido al mal momento que estaba atravesando. Un momento que achaca a su pasado con las drogas, donde llegó a malgastar alrededor de ocho millones de euros en fiestas y excesos.

Lejos de hacerse responsable de sus actos, Kiko le reveló a Calleja que gran parte de la culpa de estos excesos la tuvo su madre, Isabel Pantoja, por no haber estado lo suficientemente atenta cuando él empezaba a coquetear con las drogas.

Belén Esteban, muy enfadada con Kiko Rivera

Estas declaraciones de Kiko Rivera han dado mucho que hablar y no han gustado a todo el mundo, como ha sido el caso de Belén Esteban. La madrileña ha aprovechado su programa para responder duramente a Kiko por haber culpado a su madre de sus malas decisiones.

"Aquí por narices hay que echar la culpa a la Pantoja de que también su hijo esté en la droga. Aquí los que hemos estado en la droga ha sido porque nos ha dado la gana", ha dicho rotundamente, para añadir: "El que quiere salir, aunque cuesta mucho, sale. Y otros que no pueden acaban donde acaban, desgraciadamente".

Belén también ha querido opinar sobre los viajes de Isabel Pantoja a América, que según el DJ hacía a sabiendas de que su hijo estaba viviendo una juventud excesivamente frenética y aún así lo dejaba "desatendido". "¿A qué se iba a América? A que no os faltara de nada en vuestra casa y no os faltaba", ha añadido Esteban, para terminar con un contundente 'zasca': "Somos bastante mayorcitos ya para asumir lo mal que lo hemos hecho".