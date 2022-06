Los bomberos tienen que intervenir en una de las pruebas de 'El Hormiguero'

Los nervios se apoderaron del público durante unos segundos este jueves en El Hormiguero. El experimento de Marron no salió tan bien como se esperaba y los bomberos tuvieron que intervenir.

Se trataba de una prueba de exterior. Dos especialistas tenían que recrear una escena de acción tipo Arma letal en la que tenían que descender desde lo alto de un edificio mientras se sucedían una serie de explosiones.

"No van ni con línea de vida ni arnés ni nada", apuntó Marron después de avisar que en el exterior del estudio había bomberos y una ambulancia por si surgía algún imprevisto. "Y lo que decíamos antes, no ven nada. Según van cayendo no ven porque es mucho jaleo, con el fuego, cristales...", matizó Pablo Motos.

La cuestión es que los dos especialistas llevaban la ropa untada de gel inflamable, "que es lo que se va a prender fuego cuando cayendo y vaya habiendo distintas explosiones", explicó Marron. Por debajo de su ropa untada en gel inflamable llevaban trajes ignífugos impregnados en gel ignífugos para evitar que el fuego llegase a la piel si había algún imprevisto.

Lo hubo. El pie de uno de los especialistas se quedó enganchado en la cornisa del edificio en llamas y los bomberos tuvieron que intervenir.

"Todo bien", dijo el propio especialista después de que se apagase el fuego y pudiese desengancharse. "[El pie] Se coló entre un tablero y el otro pero todo bien", aseguró a Pablo Motos, al que luego no paró de repetirle que lamentaba lo ocurrido. "¡Qué pena!". La imagen puede verse en cámara superlenta en el minuto 4.