Cameron Diaz relata los cambios en los sets de rodaje tras el #MeToo

La actriz Cameron Diaz ha vuelto por todo lo alto a la industria cinematográfica. Quien fuera una de las estrellas de Hollywood más reputadas a comienzos de siglo decidió pausar su carrera hace 10 años para centrarse en el cuidado de sus hijos y el de sí misma, un tiempo que ha llegado a su fin con el estreno de su nueva película De vuelta a la acción, la comedia romántica que protagoniza con Jamie Fox.

En uno de los actos de promoción del largometraje, Cameron Diaz ha concedida una entrevista en el podcast Skip Intro de Netflix en el que ha reflexionado acerca de cómo han cambiado los métodos y los modos en los rodajes actualmente, sobre todo tras la irrupción del movimiento #MeToo.

"La industria es muy diferente. Quiero decir, definitivamente tengo que decir que el movimiento #MeToo lo cambió todo. Es palpable. Entras al set y es diferente", ha indicado.

"Con algunas personas hay que ser contundente y poner límites. Con otras no se les puede dedicar ni un minuto de su tiempo", ha explicado. "Pero esto ha cambiado. No es lo mismo", añadiendo que durante sus primeros años como actriz tuvo que soportar a varias personas con "capas y capas de mala educación". "No eran solo los de arriba, ¿sabes a qué me refiero? Siempre había un tipo, ya sabes, en el plató que siempre decías: Oh Dios, ahí viene otra vez", ha recordado.

Además, ha puesto el foco en cómo los equipos de rodaje han introducido nuevas dinámicas para que las protagonistas se sienta más cómodas durante sus jornadas de trabajo. "Nunca en toda mi carrera había tenido un departamento de Recursos Humanos que viniera antes de una película para hablar sobre qué es un comportamiento apropiado e inapropiado y una línea directa, que Netflix tiene, para llamar de forma anónima para informar cualquier problema que pueda estar sintiendo. Yo pensé: Vaya, eso es increíble".