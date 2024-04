La canción de Taylor Swift que tiene un lugar en el corazón de Ryan Gosling

Tras su espectacular actuación en los premios Oscar interpretando I’m just Ken de la película Barbie, Ryan Gosling se ha consagrado como uno de los actores-cantantes más versátiles del panorama.

Al intérprete le viene de largo su faceta musical, ya que incluso forma parte de la banda de indie-rock Dead Man's Bones, y cada vez que puede demuestra sus dotes en este arte.

A pesar de que su último proyecto cinematográfico no se prodiga en estas lides, durante la promoción de The Fall GuyRyan Gosling ha confesado en una entrevista ser un auténtico swiftie.

De hecho, ha indicado cuál es su canción favorita en este momento. “All Too Well ahora mismo tiene una debilidad real en mi corazón”, ha indicado. No es de extrañar, ya que en el propio trailer de la película se puede observar al actor muy emocionado con el tema de la diva del pop de fondo.

Se trata de un film en el que Ryan Gosling coprotagoniza este remake de la serie de los años 80 junto a Emily Blunt, que ha reconocido que ella también es fan de la de Pennsylvania. Sin embargo, ls actores difieren en cuanto a su canción favorita, ya que la actriz ha elegido Cruel Summer como su composición favorita de Taylor Swift.

En cualquier caso, parece que ambos comparten gustos y que habrán pasado más de una tarde de rodaje escuchando éxitos como Lover, Anti-Hero o Cardigan.