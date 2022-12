Las canciones de Rafa Castaño en 'Pasapalabra': la increíble voz del rival de Orestes

Pasapalabra es un concurso de cultura, sin embargo, también permite descubrir inesperados talentos de los participantes, como está ocurriendo como Rafa Castaño. El joven no solo está arrasando en el programa, sino que ha demostrado que tiene unos dotes fantásticos para cantar.

El rival de Orestes no solo se lo está poniendo muy difícil con su inteligencia, ya que de vez en cuando, en la prueba 'La pista musical', se arranca a cantar y es capaz de dejar a todos con la boca abierta.

Repasamos algunas de las mejores interpretaciones que nos ha regalado el sevillano.

'Let her go' - Passenger

En uno de los últimos programas, Rafa sorprendió con una preciosa voz acompañando al tema Let her go de Passenger.

'A little less conversation' - Elvis Presley

Otro de los momentos en los que el concursante ha enamorado a los fans fue con su versión de A little less conversation de Elvis Presley.

'Lose yourself' - Eminem

No solo es bueno con canciones lentas, sino que también se ha atrevido a rapear un tema tan complejo como Lose yourself de Eminem.

'All the things she said' - T.A.T.U

Rafa arrasó con su versión de All the things she said, un clásico de T.A.T.U.

'Wonderwall' - Oasis

¿Quién no ha oído alguna vez Wonderwall de Oasis? Rafa evidentemente sí lo hizo y sorprendió con esta interpretación.

Estas son solo algunas de las versiones que Rafa Castaño nos ha regalado a los espectadores de Pasapalabra durante los últimos meses. ¿Cuál ha sido tu favorita?