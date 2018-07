Chenoa se emociona con su doble en ‘Tu Cara No Me Suena Todavía’

Chenoa protagonizó uno de los momentos más emocionantes de la quinta gala de Tu Cara No Me Suena Todavía cuando Victoria Sunsiray la imitó con el tema Cuando tú vas .

Aunque no es fácil imitar a la perfección a un arttista, cada semana los concursantes de Tu Cara No Me Suena Todavía sorprenden al público y al jurado, y también a los cantantes que imitan, que acaban escribiéndoles mensajes de agradecimiento, como hizo Pablo Alborán o Manuel Carrasco.

Sin embargo, la cosa se complica cuando uno de los participantes debe transformarse en algún miembro del jurado, como pasó en la primera gala, cuando Patricia Aguilar imitó a Mónica Naranjo.

Ahora ha sido el turno de Victoria Sunsiray, que en la quinta gala del talent show lo dio todo como Chenoa. La concursante se subió al escenario para interpretar el hit Cuando tú vas y dejó sin palabras a todos los miembros del jurado, pero sobre todo a la imitada. Chenoa no pudo contener la emoción y premió a la concursante con 12 puntos.