Quién es Maya Pixelaskaya: su edad, su nombre real y su papel como colaboradora en ‘Zapeando’

Cada tarde, de lunes a viernes, en la sobremesa de laSexta, se reúne el público más fiel de Zapeando, un espacio televisivo que cuenta con una gran proyección gracias a colaboradores como Maya Pixelskaya.

El programa dirigido por Dani Mateo (43) fichó a la madrileña (37), después de que el presentador le pidiese al equipo que le hicieran una prueba. De esta manera, el catalán lanzó a la pantalla a su antigua colaboradora en Yu, no te pierdas nada (el espacio radiofónico que condujo el catalán hasta el año 2019) .

Maya, que comenzó a aparecer esporádicamente en el formato para presentar las noticias más curiosas sobre tecnología y ciencia, supo ganarse su sitio en la mesa con la llegada de la pandemia, estando presente en los momentos más duros de confinamiento. Desde entonces, se ha convertido en una cara conocida para el gran público.

Así explicó su primer día en Zapeando a través de su cuenta oficial de Instagram, donde ya reúne más de 63.000 seguidores:

Maya García, su verdadero nombre

Maya García se esconde tras el nombre artístico de Maya Pixelaskaya, que viene de la combinación de la legendaria bailarina rusa Maya Plisétskaya y del ‘pixel art’, una técnica basada en los pixels de los videojuegos de los años 80 y 90.

La polifacética carrera de Pixelaskaya

“Presentadora - redactora - comunicadora - señora que te habla de arte e historia - gamer - enciclopedia del meme y malgastadora de oxígeno en general”. Así se define Maya en sus redes sociales, donde opta por describirse en su perfil como "un mono venido a más, igual que tú".

Graduada en Comunicación Audiovisual en la Universidad Complutense, Pixelaskaya realizó un curso en animación 2D en la Escuela Superior de Dibujo Profesional de Madrid, lo cual le permitió trabajar en proyectos tan relevantes como la película Arrugas, la cual ganó dos premios Goya en 2012.

Sin embargo, aquella experiencia no fue nada gratificante para ella: "Me di cuenta de que era lo mío en el sentido de que disfrutaba una barbaridad, pero lo que es la profesión en sí no me convenció nada de nada. Además, empecé en un estudio muy anclado en los 80. De las pocas veces ,por suerte, que yo me he encontrado con un ambiente 'machistorro' y carca fue haciendo animación (...) Mi experiencia no fue muy agradable", confesó en una entrevista a Vandal.

Posteriormente, la madrileña terminó convertida en ilustradora freelance y luego, en presentadora de distintos espacios sobre videojuegos en el canal online eSports Vodafone. Además, ha colaborado con el programa Yu, no te pierdas nada.

Aunque, sin duda, el gran proyecto profesional de Maya, hasta la fecha, es Zapeando, formato del que creía que la despedirían: "Yo pensaba que a la segunda semana me iban a largar de ahí. Yo venía de los videojuegos, todo lo que había presentado eran videojuegos, es mi especialidad y pensaba que me iban a echar porque no tengo ni idea de tele. Pero al final propuse una sección sobre el futuro y la tecnología, lo quise llevar a lo que yo controlo de forma divertida para la gente que nos ve. Poco a poco, parece que a los espectadores les gusta, aprenden y se ríen", reconocía en una entrevista para El Español.

De su pasión por el mundo gamer, la colaboradora ha desarrollado también su faceta como empresaria, creando su propia tienda online de productos de merchandising. De hecho, muchos de los vestidos y looks con motivos retro y de videojuegos que muestra en sus redes sociales han sido creación suya.

El 'shippeo' con Santi Alverú desencadenó una polémica

Discreta con su vida personal, a Maya solo se le conoce un 'shippeo' con su compañero de programa Santi Alverú, que terminó provocando una polémica en el plató.

Todo empezó cuando el actor respondía a un espectador que preguntaba cuándo se iban a casar Maya y Santi.

"Vamos a ver, Maya es un pibón que no podría estar con este señor", decía entonces Cristina Pedroche. “¿Tú has visto a esta señora, por favor? No es cuestión de que tú seas muy malo, es que ella es muy buena. Ya está tómatelo así. Lo tiene todo", añadía.

El actor devolvió el golpe metiéndose con la altura de Dabiz Muñoz y ella respondió con la 'amenaza' de escupirle cuando fuera a comer a Diverxo. Aunque las redes sacaron después mucha punta a lo sucedido, la propia Maya se encargó de decir que este tipo de conversaciones son bromas comunes entre compañeros.

La ansiedad y la depresión, un tema recurrente en sus redes

Muy activa en las redes, ‘la zapeadora’ también se ha unido a los famosos que hablan sin tapujos sobre la ansiedad y la depresión.

"Si tienes ansiedad, tienes depresión, y lo último que te apetece es que te vea mucha gente, pero a mí esto me hizo animarme a que me vean. He podido hablar de la depresión gracias a esto, en redes sociales y en entrevistas. Si puedo normalizar que se busque ayuda, saber que hay mucha gente que lo lleva en silencio… si puedo normalizarlo un poco, es otra cosa buena que me llevo de esto", aseguraba a Vandal.