Chris Rock se pronuncia sobre el bofetón de Will Smith en los Oscar: "Ese cabrón me abofeteó"

Vuelven los Oscar. Este domingo 12 de marzo se celebra la 95ª edición de los premios de Hollywood que llegan marcados por el bofetón que Will Smith le plantó a Chris Rock en la gala de 2022.

Ocurrió después de que el cómico hiciese una broma sobre la cabeza rapada de la actriz Jada Pinkett Smith, la mujer de Will Smith que sufre un problema de alopecia desencadenado por una enfermedad autoinmune.

A Smith no le gustó el comentario y se subió al escenario para espetar un bofetón a Rock. Se lo hizo saber por las malas y la gala continuó como si no hubiese pasado nada. Hasta el punto de que minutos después Will Smith volvió a subirse al escenario para recoger el premio a Mejor actor por El método Williams.

Chris Rock habla al fin de cómo se sintió

El suceso ocurrió hace ahora un año y en este tiempo Chris Rock apenas se ha pronunciado sobre el tema. El cómico ha preferido guardar silencio... hasta ahora.

Este fin de semana, durante la presentación de su show Selective Outrage en Baltimore, Chris Rock habló claro sobre lo ocurrido.

"Cualquiera que diga que las palabras duelen nunca ha recibido un puñetazo en la cara", dijo el cómico que sabe de primera mano qué se siente al ser abofeteado. Lo sabe por lo ocurrido en los Oscar de 2022 y porque Marion Suge Knight, jefe del sello discográfico Death Row Records, también le pegó en el pasado después de un duro enfrentamiento.

El comentario de Rock fue justo al principio del monólogo y no volvió a mencionar el tema hasta llegar al final cuando, después de una hora de monólogo, se refirió a lo ocurrido en la ceremonia.

"Ya sabéis lo que pasó. Ese cabrón me abofeteó en los Oscar y la gente me pregunta ‘¿te dolió?’. Todavía duele", aseguró Rock, que no pretende hacer caja de este asunto: "No soy una víctima. Nunca me verás llorando con Oprah o Gayle King. Nunca va a pasar. Recibí ese golpe como Pacquiao".

Chris Rock no pasó por alto los problemas de pareja que, supuestamente, afectaron a Will y a Jada, que durante un tiempo estuvieron separados. "Ella le hizo más daño a él que él a mí", dijo Rock con quien dicen que Jada fue infiel a Will. "¿Y a quién golpea? A mí, a quien sabe que puede vencer (...) Will Smith practica la indignación selectiva”.

El cómico defendió que "no tiene nada que ver con eso" y aseguró haber sido gran fan de Will Smith, aunque ahora las cosas han cambiado

“Me encantaba Will Smith. Toda mi vida me ha encantado... Hizo grandes películas. Y ahora veo Hacia la libertad solo para ver como le dan una paliza", añadió para luego concluir: "Mucha gente dice, ‘Chris, ¿por qué no hiciste nada?’. Porque tengo padres. ¿Sabes lo que me enseñaron? No pelees delante de los blancos".