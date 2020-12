Carlos García Miranda: "Las secuencias de Yoli y Fer son pura 'Física o Química'", hablamos con el guionista de FoQ: El Reencuentro

Estamos impacientes por poder ver los dos capítulos especiales de FoQ: El Reencuentro el próximo 27 de diciembre en Atresplayer Premium, donde alumnos y profesores del Zurbarán vuelven a verse las caras casi una década después con motivo de la boda de Yoli con Oriol, un cirujano que hasta ahora no había salido en la ficción.

Carlos García Miranda es quien ha estado al frente del guion en estos dos capítulos especiales. Hablamos con él, y nos confiesa que es "un regalazo como guionista" que Sonia Martínez y David Troncoso, de Buendía Estudios hayan contado con él para este proyecto.

El gran desafío de FoQ: El Reencuentro es, sin duda, explicar cómo han continuado las vidas de los personajes durante estos años. Y tal como hemos visto en el tráiler, algunos personajes como Yoli, ha sorprendido con su gran cambio.

"Imaginar qué había pasado con los personajes de la serie original fue todo un reto. Sabíamos que lo primero que iban a querer conocer los fans era dónde estaban ahora, si se habían cumplido expectativas... En lugar de ir a por lo obvio, decidimos dar en muchos de ellos lo contrario de lo que se esperaba. A Yoli siempre le dijeron que iba para cajera del súper... Pues ahora resulta que es la que más lo ha petado. Eso sí, algunos de ellos estaba claro que no iban a cambiar por muchos años que pasaran, como Gorka..."

Los actores implicados con la evolución de sus personajes

.

"Después de escribir el guion del primer capítulo, me reuní con todos los actores para hablar de la evolución de sus personajes en este tiempo y así poder matizar algunos detalles. Ellos han crecido con esos personajes, los conocen mucho y llevaban años imaginando qué habría sido de ellos", nos explica García Miranda, teniendo en cuenta las reacciones de los actores al ver qué ha ocurrido con sus personajes.

"Para mí la mayor sorpresa fue que Jan se hubiera convertido en un tío con tantos bíceps. Cuando empecé a hablar de su trama con Candela Izquierdo, productora ejecutiva de la serie, no lo sabíamos, pero nos vino genial para la historia que queríamos contar con Paula", añade sin desvelarnos de qué va esta trama, pero que seguro que nos va a sorprender.

El regreso de Fer

.

Uno de los capítulos más tristes de Física o Química es cuando Fer, interpretado por Javier Calvo, fallece accidentalmente a causa de un disparo durante una discusión en el Zurbarán.

Por este motivo, volver a verlo en el tráiler del reencuentro ha alegrado a los miles de fans de la serie. Y además Carlos nos confiesa que recuperar a Fer en estos dos capítulos estuvo pensado desde el principio:

"Siempre estuvo presente recuperar a Fer para este reencuentro, incluso desde las primeras sinopsis que escribí. Vamos, es que Sonia, David, Candela y yo no concebíamos otra cosa. Había varias posibilidades de traerlo de vuelta y nos pareció que esta era la más especial, la más mágica, y la que permitía mantener la esencia del personaje. Las secuencias de Javier Calvo con Andrea Duro son puro Física o Química, como si no hubiera pasado el tiempo. Están los dos espectaculares, me dan ganas de escribirles veinte páginas más"

Atreverse con lo que nadie dice

.

Física o Química se caracterizó por tratar temas que no se contaban en televisión. Le preguntamos a Carlos García Miranda qué nuevas temáticas podemos encontrar en FoQ: El Reencuentro que nos puedan sorprender.

"En realidad, algunas de las cosas de las que se hablaron en el FoQ original siguen sin hablarse en otras series, así que las he recuperado y vuelven a ser novedosas. En cualquier caso, ya no es una serie de adolescentes, sino de un grupo de chicos y chicas que rozan los treinta y saben que las decisiones que tomen ahora tienen muchas más consecuencias que cuando tenían dieciséis años. Esa es la gran temática de este reencuentro, todo lo que implica hacerse mayor".

Guiños para nostálgicos

.

En la presentación de la serie, nos explicaban que había guiños a otras series juveniles de los 2000 como Compañeros, con la aparición de Manuel Feijóo. ¿Qué otros guiños nostálgicos podemos encontrar?

"Hay montones de detalles nostálgicos escondidos en las secuencias. Yoli y Fer se cuentan sus cosas en el baño como en la serie original. Y también hay algún guiño a otras series actuales que parece que han recogido el relevo generacional...", nos explica. ¿Se tratará de 'Elite'?

El nuevo de la clase

.

"Reconozco que me puse un pelín nervioso, que era el nuevo de la pandilla", nos confiesa Carlos. "El director, Juanma Pachón, ya estuvo en la serie original, igual que Sonia Martínez en la producción ejecutiva. Los actores tampoco estaban familiarizados con mi nombre y yo era consciente de la fuerza del fandom FoQ.

El caso es que pensé que si lo que escribía le gustaba al equipo que había conseguido crear toda esa comunidad les gustaría también a ellos, ¿no? La primera parte salió bien, el equipo de Buendía y los actores disfrutaron mucho con los guiones. Estoy seguro de que con el fandom ocurrirá lo mismo."

Carlos García Miranda ya tenía experiencia en el guion de otras series juveniles como 'El internado' o 'Los protegidos'. El guionista nos explica que, si bien estas dos ficciones coinciden con Física o Química en "la naturalidad en el elenco", "Física fue novedosa y transgresora desde sus inicios. Carlos Montero creo una serie que lo tenía todo para convertirse en generacional como el tiempo ha demostrado", aunque reconoce que "las tres han resistido muy bien el paso del tiempo".

Carlos García Miranda / europafm.com

La pregunta del millón

.

No podíamos despedirnos de Carlos Garcia Miranda sin hacerle la gran pregunta ¿Crees que estos dos capítulos especiales podrían transformarse en una temporada si los espectadores lo reciben de forma positiva?

"No sé qué planes tiene la cadena, lo juro. De momento, estos dos capítulos cuentan una historia que funciona por sí misma. El objetivo ahora es que cumpla las expectativas y a los fans les guste tanto como a mí escribirla"