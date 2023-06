'Close to You' de Carpenters, la canción de Homer y Marge en 'Los Simpson'

Homer y Marge tienen una canción como pareja: Close to You de Carpenters. El tema de 1970 suena en Los Simpson cuando la pareja vive un momento emotivo.

La canción escrita por Burt Bacharach y Hal David forma parte también de la banda sonora de The Simpsons Movie, la película sobre la familia de Sprinfield estrenada en 2007.

Repasamos algunos de las apariciones clave de la canción en la vida de la pareja.

Así como éramos

Episodio 25 de la temporada 2

Es el primer capítulo con flashback de Los Simpson. El episodio refleja cómo se conocieron Marge y Homer y ahí la canción juega un papel clave. Al principio del capítulo se ve a Homer escuchando Close to You en su coche y, a continuación, cuando ve por primera vez a Marge, su mundo se para y suena de fondo la canción.

Las dos señoras Nahasapeemapetilon

Episodio 7 de la temporada 9

En este episodio, Apu se casa con Manjula, en una boda tradicional hindú en la quede la canción de Carpenters. Para hacerlo, los productores de la serie contrataron a un grupo vocal hindú y el compositor de cine y televisión Alf Clausen compuso la música.

Máximo Homer-esfuerzo

Episodio 17 de la temporada 10

Bart y Homer se suben al camión del fallecido camionaro Red para hacer la última entrega que tenía encargada. Una emoción fuerte ante la que Marge se lamenta pensando que ellos tienen siempre aventuras emocionantes y ella, no. Es hora de cambiar el rumbo y decide hacer algo, pero lo único que hace es comprar un timbre nuevo para casa en la tienda del Señor Ding Dong. La melodía del timbre musical es la canción Close to you de Carpenters.

[[H3:Los Simpson: la película]

Homer deja la casa de Alaska en la que se han ido a vivir después de un enfrentamiento con Marge y, al regresar, no hay nadie en la casa. Lo único que hay es una cinta de vídeo que le dejó Marge.

En ella, Marge le cuenta que se han vuelto a Springfield para ayudar. Para probarse que ha terminado su relación, grabó el video de su boda; el mensaje se interrumpe cuando Marge se despide tristemente de Homer. La cinta cambia a la escena de su boda donde Homer los ve bailando la canción Close to You sonando de fondo. Homer queda desconsolado y tristemente sale corriendo para tratar de encontrar a su familia, pero solo se cae y se aleja en un iceberg en forma de corazón que se rompe por la mitad.

Todas las parejas tienen una canción y esta es, sin duda, la canción de Homer y Marge.