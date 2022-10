Conoce a Sonsoles Ónega: el problema de salud de su hijo, su pareja y su amistad con la reina Letizia

Sonsoles Ónega se ha convertido en uno de los rostros más populares y reconocidos de Atresmedia. Su increíble trayectoria en el periodismo y ser la ganadora del Premio Fernando Lara de Novela en 2017, con el libro Después del amor, todo son palabras, son solo algunos de sus muchos logros.

Ahora, la periodista presenta su propio programa de televisión en Antena 3, Y ahora Sonsoles, un espacio de actualidad y entretenimiento que cuenta con colaboradores de la talla de Tamara Gorro.

Quiénes son los hijos de Sonsoles Ónega

Sonsoles Ónega es madre de dos niños, Iago (el mayor) y Gonzalo (el pequeño), fruto de su relación con el abogado Carlos Pardo, quien fue su marido entre 2008 y 2019.

La ya expareja hizo pública su separación en agosto de 2019 y, según dijo ella misma, no fue fácil. "He pasado mi tiempo de no me apetece, he tenido mi duelo de la separación, eso es una realidad. Pero bueno, que la vida nos sorprende…", contó en septiembre de ese año una entrevista con Carlota Corredera.

Qué problema de salud tiene su hijo Gonzalo

Sonsoles Ónega siempre ha procurado no exponer a sus hijos, hasta el punto de que esta foto de espaldas que publicó en enero es un de las pocas que hay de los niños en sus redes sociales.

Lo que sí ha hecho es hablar de la enfermedad de su hijo Gonzalo, de 10 años, al que le diagnosticaron diabetes tipo 1 con cuatro. "Ingresó con 500 de azúcar cuando lo normal deberían ser 70", contó en una entrevista con Jesús Vázquez. "Creí que se me iba. Me quería morir. Estuvo ingresado tres semanas...".

La periodista, que ya ha aprendido a convivir con esta situación, se volcó en ayudar a su hijo, se informó de la enfermedad y eliminó los alimentos procesados de su casa. "La enfermedad de Gonzalo ha cambiado nuestra vida, la dieta, la rutina... De la noche a la mañana, entré en batalla, estudiando una barbaridad y desenmascarando a la industria alimentaria", contó en la revista ¡Hola!.

"Me convertí casi en una activista. Todo está muy adulterado y en el límite permitido por la ley. Fue un grandísimo desengaño, pero he adelgazado 12 kilos, así que, dentro de todo lo que conlleva una enfermedad, tengo que pensar que es lo mejor que nos ha podido pasar", añadió en esa misma entrevista.

A Jesús Vázquez le dijo también que tener un hijo enfermo es "lo peor que puede pasar" pero que "hay que aprender a vivir con ello y sacar la parte positiva". Ella no solo convive, sino que trabaja en concienciar a la población sobre la enfermedad.

César Vidal, su actual pareja

Sonsoles Ónega vive desde finales de 2020 una relación con un arquitecto César Vidal, al que conoció meses después de separarse de Carlos Pardo en un evento organizado por Alessandro Lecquio. Lo contó el propio colaborador de televisión y lo confirmó la periodista: "Respecto a mí no ha dicho nada que no sea verdad".

Sonsoles Ónega y César Vidal, en el acto de entrega de los premios Aqui TV el 23 de octubre de 2021. // Gtresonline

Nacido en Vigo, el arquitecto estudió en la Politécnica de Madrid y vive actualmente en la capital. Su gran especialidad son los centros comerciales y su afición, según su foto del perfil de Instagram, la guitarra. El gallego solo tiene una publicación en esta red social y, aunque no aparece en las fotos de Ónega, sí sale etiquetado. "Que mañana siga siendo 14 de febrero", escribió la periodista al compartir una imagen suya en San Valentín.

Cómo ha llegado a ser amiga de la reina Letizia

En la vida de Sonsoles Ónega hay también una protagonista real. La periodista es amiga de la reina Letizia desde finales de los 90. Se conocieron cuando coincidieron en los informativos de CNN+ y desde entonces han mantenido una estrecha relación. "Nada ha cambiado en todos estos años", dijo sobre su amistad en una charla con Lecturas.

Sonsoles fue una invitada especial en la boda de los actuales reyes de España el 22 de mayo de 2004, ella fue uno de los 34 testigos que eligieron los actuales reyes para firmar en su boda. Del mismo modo, la pareja formada por Letizia y Felipe VI fue testigo de su boda con Carlos Pardo en julio de 2008 en Santiago de Compostela.

La norma en la vida de Sonsoles es no hablar de su amiga Letizia, pero la periodista se la ha saltado en alguna ocasión. En un programa en directo, tras ver un vídeo sobre la buena valoración de la reina, exclamó: "Hombre pues ya era hora. No digo más”. Y en otra ocasión, en un encuentro con ¡Hola! elogió su labor dentro de la familia real. "Creo que tenemos una grandísima mujer como reina y yo estoy muy orgullosa de ella. Todos sus actos son impecables y ejemplares"