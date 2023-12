Cristina Pedroche explica si su hija Laia se parece más a David Muñoz o a ella

Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz dieron la bienvenida en julio a su primera hija Laia , una bebé que ha consolidado su amor. La presentadora explicó que no iba a enseñarla en redes, así que sus seguidores no han podido verle la cara a la pequeña, aunque ha hablado sobre ella en Joaquín, el novato y si se parece más a su padre o su madre.

Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz daban la feliz noticia en julio que su primera hija Laia acababa de nacer en el Hospital Montepríncipe de Madrid. Rápidamente, familiares y amigos les dedicaron bonitas palabras y deseaban que tuviera mucha suerte con la crianza de la bebé.

Durante estos meses, la presentadora ha revelado en redes sociales que ha sido complicado porque sufre depresión postparto y tiene mucho miedo por lo que le pueda pasar a la criatura. Del mismo modo, se convirtió en el centro de muchas críticas al contar que habían decidido que se llamara Laia Pedroche Muñoz, con el apellido suyo delante.

La reina de las campanadas de Antena 3 se ha pasado este jueves por Joaquín, el novato y ha hablado largo y tendido sobre su hija y de su relación con el chef. Muy emocionada, ha recordado que todavía no ha superado la depresión y no pensaba que llegaría a tenerla antes del nacimiento de Laia.

"Con la niña me vine abajo y me daba miedo todo"

Incluso lo ha calificado de "duelo": "Tuve un postparto muy complicado y lloraba mucho porque es un duelo entre la mujer que era y la que soy. Cuando nace un bebé nace una madre porque mira que he estudiado y leído, pero hasta que no lo vives no te das cuenta".

"Pensaba que iba a ser más valiente porque soy una mujer muy echada para delante, pero con la niña me vine abajo y me daba miedo todo. Meterla en el coche, cambiarle el pañal por si le hacía daño, no quería que la gente la cogiera o la besara...", aclaraba.

Ella reconoce que ha sido "maravilloso, aunque ha habido muchas sombras". Incluso le molesta los tabús que existen en la maternidad, como que las mujeres no pueden pasarlo mal: "Parece que seas mala madre porque llores. Eso no significa que te arrepientas o no la quieras".

Cristina es muy feliz y su hija Laia la ha enseñado muchas cosas. "Se levanta cada mañana con esa sonrisa, esa tranquilidad y felicidad que digo 'Cada día es una oportunidad de ser feliz'".

Una de las preguntas que más ha interesado a Joaquín es por qué le pusieron de nombre Laia y ella ha respondido que "le encantaba desde pequeña" y Dabiz no dijo nada en contra: "Le dije 'Me gusta Laia' y él respondió que le encantaba".

Por qué le pusieron 'Pedroche' delante

Y sobre la polémica de los apellidos, Pedroche se ha pronunciado por primera vez y ha aclarado que "no se lo ha inventado ella", sino que es una opción que da el Registro Civil: "A Dabiz le pareció bien porque Pedroche es mucho más original que Muñoz".

¿A quién se parece más la niña? Pues ha ido cambiando durante estos meses. Cuando nació, "era clavada" al cocinero por "su piel blanquísima, los ojos y la mirada" y ahora mismo se parece más a ella: "En fotos es más como él y en persona a mí".

Se ríe al llamar a Laia "niña trampa" porque es tan guapa y buena que parece que le esté diciendo "ten una hermanita", una idea que a ella le encanta y a Dabiz mucho más.

"Me planteo tener otra hija porque ha sido tan fácil... El postparto es lo que me da miedo... Dabiz es el que quiere tener más y más. Yo querría una niña y tengo el nombre pensado ya", ha explicado.

Cristina Pedroche habla de su pequeña Laia meses antes de que dé las campanadas de Antena 3.